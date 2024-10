PSA unboXed, der externe Innovations- und Risikokapitalarm von PSA International (PSA), und Amperesand, ein Anbieter von Lösungen für die Netzinfrastruktur, kündigten heute einen gemeinsamen Testlauf an, der sich auf die Verbesserung der Dekarbonisierung von Häfen und die Förderung nachhaltiger Logistikpraktiken konzentriert.

Diese Partnerschaft umfasst einen Pilotversuch mit der Festkörpertransformator-Technologie (SST) von Amperesand im Hafen von Singapur als Teil der geplanten Ladestationen für die Flotte elektrischer Antriebsmaschinen von PSA.

Die SST-Technologie von Amperesand bietet eine effiziente und sichere Hochleistungs-Ladeinfrastruktur für die Elektroflotte von PSA und ist von Natur aus intelligent für die Energieüberwachung und -verwaltung.

Die SST-Lösungen verfügen über Siliziumkarbid-Geräte (SiC) und proprietäre Hochfrequenzmodule, die einen Stromfluss mit höherer Effizienz und geringerer Netzbelastung in einem kompakten Formfaktor gewährleisten. Die Technologie von Amperesand ist von Haus aus bidirektional und intelligent und ermöglicht eine optimale Energiesteuerung und fortschrittliche Anwendungen wie Vehicle-to-Grid. Das modulare und skalierbare Design ermöglicht es PSA, seine Ladestationen für Elektrofahrzeuge flexibler zu verwalten und den Strom wirtschaftlich auf die Hochleistungszapfsäulen der Anlage zu verteilen.

Diese Partnerschaft beginnt mit einem einjährigen Proof of Value (PoV), der voraussichtlich Mitte 2025 anlaufen wird. Das Projekt zielt darauf ab, Daten über die Funktionalität zu sammeln und die Leistung und Kosten des SST von Amperesand in der Flottenladeanwendung von PSA zu validieren, mit dem Potenzial, die weitere Elektrifizierung von Häfen zu unterstützen.

"Diese Initiative mit Amperesand steht im Einklang mit unserem übergeordneten Ziel, innovative Technologien zu integrieren, um unsere Infrastruktur zukunftssicher zu machen. Durch die Bewertung der Festkörper-Transformator-Technologie bei PSA Singapur wollen wir strategische Erkenntnisse gewinnen, die unseren Ansatz für eine nachhaltige Elektrifizierung und betriebliche Ausfallsicherheit in der Zukunft beeinflussen könnten", sagte Nelson Quek, Regional CEO Southeast Asia, PSA International.

Herr Alvin Foo, Head of Technology and Sustainability Solutions, PSA Singapore Head of PSA unboXed, sagte: "Nach unserer vorläufigen Bewertung hält PSA die SST-Technologie von Amperesand für vielversprechend und ich freue mich auf die positiven Ergebnisse des PoV-Versuchs, da sie das Potenzial hat, unsere Bemühungen um eine nachhaltige Elektrifizierung im Hafen zu verbessern. PSA wird weiterhin innovative Technologien wie SST erforschen, da wir mit gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um unseren Kunden und Interessengruppen einen langfristigen Mehrwert zu bieten."

"PSA ist seit langem weltweit als führendes Unternehmen im Hafenbetrieb anerkannt. Mit der Expertise und Unterstützung von PSA freuen wir uns darauf, den Wert der SST-Lösungen von Amperesand bei der Bereitstellung intelligenter Netzschnittstellen für Flottenladeanwendungen zu demonstrieren", sagte Phil Inagaki, Interims-CEO von Amperesand.

Über PSA unboXed

PSA unboXed, der Corporate-Venture-Capital-Zweig von PSA International, hat es sich zur Aufgabe gemacht, technologische Fortschritte zu beschleunigen und bahnbrechende Lösungen in der globalen Lieferketten- und Hafenbetriebsbranche zu fördern. PSA unboXed nutzt das umfassende Fachwissen und das ausgedehnte globale Netzwerk von PSA International, um das transformative Wachstum voranzutreiben, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Nachhaltigkeit im gesamten Logistik-Ökosystem zu fördern. Mit einem strategischen und agilen Ansatz ist PSA unboXed einzigartig positioniert, um in die nächste Generation von Pionierunternehmen zu investieren und diese zu fördern und so die Zukunft der Logistik und des Transports zu gestalten. Besuchen Sie uns auf unboxed.globalpsa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Facebook (@psaunboxed).

Über Amperesand

Die Infrastrukturlösungen von Amperesand, die auf der neuartigen Festkörpertransformator-Technologie (SST) basieren, ermöglichen eine effiziente, intelligente und belastbare Elektrifizierung. Die SST-Kerntechnologie von Amperesand wurde am Energy Research Institute der Nanyang Technological University (NTU) entwickelt. Amperesand wurde im Jahr 2023 gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.amperesand.io. Kontaktieren Sie uns unter info@amperesand.io.

