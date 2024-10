Solana steigt parabolisch: Nach 4x Nutzer in 3 Monaten neuer Marktführer?

Eine bemerkenswerte Entwicklung hat die Solana-Blockchain über die vergangenen drei Monate hingelegt. Denn sie hat sich bei einigen On-Chain-Parametern, welche für die Bewertung wichtig sind, neue Hochs und teilweise Rekorde verzeichnet. Wie Solana im Vergleich abschneidet und worauf diese Entwicklungen zurückzuführen sind, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Nutzeranzahl von Solana verzeichnet neue Rekorde

Am 22. Oktober hat die Solana-Blockchain mit 9,4 Mio. täglich aktiven Wallets nicht nur einen persönlichen neuen Rekord aufgestellt, sondern ihren Vorsprung gegenüber den Kontrahenten noch einmal deutlich ausgebaut.

Bereits zuvor hatte Solana im Vergleich zu dem zweiten Platz NEAR Protocol mit 5,7 Mio. gegenüber 3,2 Mio. fast doppelt so viele. Aber auch Ethereum konnte mit 0,36 Mio. aktiven Wallets und inklusive L2s auch nur 3,9 Mio. nicht mal ansatzweise daran kommen.

Täglich aktive Wallets auf führenden Blockchains | Quelle: Artemis

Gestern hat Solana hingegen mit 9,4 Mio. Wallets mehr als dreimal so viele wie Near (3,0 Mio.) und mehr als das Doppelte von Ethereum mit L2s (3,9 Mio.) verzeichnet. Zudem scheint es sich dabei nicht um ein einmaliges Event zu handeln, da die Anzahl der Solana-Wallets seit ihrem Tief im Jahr 2023 kontinuierlich einen Aufwärtstrend verzeichnet.

Täglich aktive Wallets auf Ethereum und seinen Layer-2s | Quelle: Artemis

Zuletzt war das Wachstum allerdings parabolisch, während es sich auf anderen Chains relativ gering hält. Es sollte dabei jedoch nicht vergessen werden, dass von den insgesamt 558,53 Mio. aktiven Wallets seit 2021 mit 248,55 Mio. etwas weniger als die Hälfte keine SOL-Coins auf ihren Wallets gehalten haben.

Täglich aktive Wallets auf Solana | Quelle: Hellomoon

Somit wurde die Zahl künstlich etwas aufgeblasen. Allerdings ist es auch nicht verwunderlich, wenn viele Neulinge erst einmal eine Wallet installieren und etwas ausprobieren. Zudem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sich Solana im Vergleich zu vielen anderen Blockchains aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und der wachsenden Anzahl von Projekten parabolisch entwickelt.

Wachstum von Solana zeigt sich auch in anderen Bereichen

Jedoch handelt es sich nicht nur um einen Parameter. Denn auch beim Volumen auf den dezentralen Kryptobörsen hat Solana seit dem 11. Oktober langfristig die Führung übernommen, was zuvor nur vereinzelt beobachtet wurde.

Mittlerweile beträgt das tägliche DEX-Volumen 2,4 Mrd. USD, während Ethereum auf 1,4 Mrd. USD kommt. Inklusive der L2s sind es laut Artemis dennoch mit 3,4 Mrd. USD weiterhin mehr bei ETH.

DEX-Volumen führender Chains | Quelle: Artemis

Entsprechend entwickeln sich die Gebühren, welche auf Solana 4,1 Mrd. USD übertroffen haben, während sie auf Ethereum mit 3,8 Mrd. USD etwas niedriger lagen. Berücksichtigt man hingegen die L2s, so haben beide L1s zuletzt mit 4,1 Mrd. USD einen Gleichstand erreicht.

Ein weiterer wichtiger Parameter für die Bewertung der Solana-Blockchain ist der TVL (Total Value Locked). Dieser entwickelte sich ähnlich wie die Anzahl der täglich aktiven Wallets, sodass seit dem Tief aus dem Jahr 2023 ein kontinuierlicher Anstieg feststellbar ist.

Entwicklung der TVLs führender Chains ohne Ethereum | Quelle: Artemis

Dies steht im Kontrast zu den meisten anderen L1-Blockchains, mit Ausnahme von Aptos und Avalanche C-Chain, sowie den L2s Base, Polygon PoS, Scroll und Celo. Denn Solana konnte zuletzt erst wieder ein neues 2-Jahreshoch von 6,4 Mrd. USD verzeichnen, während bei vielen anderen sogar eine Abnahme feststellbar ist.

Zudem hat sich Solana im Bereich der Stablecoins etabliert, wo zwar nicht die höchsten Bestände gehalten, jedoch bewegt werden. So erzielte die SOL-Chain laut den Daten von Visa und Allium insgesamt 4,03 Mrd. USD, während der bisherige Marktführer TRON mit 2,07 Mrd. USD nur rund die Hälfte erreicht.

Stablecoin-Volumen | Quelle: Visa und Allium

Im Bereich der NFTs hat Solana über die vergangenen Tage zwar mit 60,24 Mio. USD nur rund die Hälfte von Ethereums 121,65 Mio. USD erreicht, dafür lag die Anzahl der Transaktionen mit 1,43 Mio. zu 0,59 Mio. deutlich höher.

Das sind die Gründe für den großen Erfolg von Solana

Es gibt viele Argumente, welche für die hohe Nachfrage nach Solana sprechen. Zuerst einmal ist es der hohe Datendurchsatz, der eine enorme Skalierung ermöglicht, welche bisher in der Anzahl von Transaktionen pro Sekunde ungeschlagen ist. Ebenso fällt die Latenz mit 400 ms besonders niedrig aus, während die Gebühren preiswert sind.

Zwar gibt es eine große Entwickler-Community von rund 2.400 Personen, welche viele unterschiedliche Sektoren auch in Kooperation mit TradFi-Unternehmen, KI und mehr aufbauen, jedoch war vorwiegend die Nachfrage nach den Memecoins besonders hoch. Dies zeigt sich vorrangig an dem Erfolg der Memetoken-Launchplattform Pump.Fun.

Diese hat seit ihrer Einführung im März schon 150,38 Mio. USD an Gebühren eingenommen, wobei sie sich vor Kurzem noch an die Marke von 2 Mio. USD pro Tag bewegt haben. Denn täglich wurden nur bei diesem Anbieter rund 30.000 Memecoins erstellt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich somit hohe Profite erzielen lassen.

Gebühreneinnahmen auf Pump.Fun | Quelle: Dune - @evelyn233

