Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -AIRS Medical, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten diagnostischen Bildgebungslösungen, ist eine Partnerschaft mit HealthCare Konnect eingegangen, einer bekannten Schweizer Vertriebsplattform für das Gesundheitswesen. Diese Zusammenarbeit wird den Zugang zu SwiftMR, der preisgekrönten1 MRT-Beschleunigungssoftware von AIRS Medical, in der gesamten Schweiz beschleunigen.Verbesserung der Effizienz der MRT und der PatientenversorgungSwiftMR nutzt fortschrittliche Deep-Learning-Technologie, um die MRT-Scanzeiten um bis zu 50 % zu reduzieren2 und gleichzeitig schärfere Bilder zu erzeugen. Da die Radiologiezentren mehr Patienten in der gleichen Zeit scannen können, steigert SwiftMR nicht nur die Betriebseffizienz, sondern verkürzt auch die Wartezeiten und verbessert so das Gesamterlebnis der Patienten."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HealthCare Konnect, um SwiftMR für Gesundheitsdienstleister in der ganzen Schweiz zugänglich zu machen", sagt Hyeseong Lee, Geschäftsführer von AIRS Medical. "Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Mission, den Zugang zur Gesundheitsvorsorge zu erweitern und die MRT-Diagnostik zu verbessern, wovon letztlich sowohl die medizinischen Fachkräfte als auch die Patienten profitieren."Durch diese Partnerschaft stärkt AIRS Medical seine Präsenz in der Schweiz und gewährleistet einen besseren Zugang zu SwiftMR auf dem dortigen Gesundheitsmarkt. Die KI-gestützte Software von SwiftMR wird nun nahtlos über das robuste Vertriebsnetz von HealthCare Konnect geliefert, sodass lokale Gesundheitsdienstleister erstklassigen Service und Support erhalten.Informationen zu AIRS MedicalAIRS Medical ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der KI-gestützten diagnostischen Bildgebung und wurde zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit ernannt. Unser Vorzeigeprodukt SwiftMR wurde mehrfach für seine Geschwindigkeit im MRT ausgezeichnet, und unser Team wurde als Innovator im Bereich KI gefeiert. AIRS Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu präventiver Gesundheitsversorgung zu erweitern. Das Unternehmen ist Vorreiter in Sachen MRT-Effizienz und ermöglicht es Bildgebungszentren, mehr Patienten zu versorgen und ihren Gemeinden wichtige Dienste zu leisten.Weitere Informationen zu AIRS Medical finden Sie unter airsmed.com/de.Informationen zu HealthCare KonnectHealthCare Konnect wurde 2019 gegründet und hat sich schnell zu einem führenden Anbieter für die Verbindung von Fachkräften im Gesundheitswesen mit modernsten Technologien entwickelt. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Netzwerk im Schweizer Gesundheitswesen und ist auf die Einführung innovativer medizinischer Lösungen spezialisiert, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Gesundheitsdienstleister entsprechen.Weitere Informationen finden Sie unter hckonnect.com.Ashley GuidaceAIRS MedicalDirektorin für globales Marketingashley.guidace@airsmed.com1 AIRS Medical gewann mit der KI-MRT-Lösung SwiftMR den Technology Innovation Leadership Award 20232 Für Forschungszwecke in Ländern außerhalb der USA, Südkorea, Kanada, Brasilien, Japan, Taiwan, Malaysia, Saudi-Arabien, VAE, Thailand, Vietnam, Indonesien und Israel. FDA 510(k)-Zulassung zur Unterstützung von Bildern mit einer bis zu 50 % kürzeren Scanzeit in den Vereinigten Staaten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2457674/airs_logo_new_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/airs-medical-und-healthcare-konnect-kooperieren-um-mit-swiftmr-die-effizienz-der-mrt-in-der-schweiz-zu-revolutionieren-302284882.htmlOriginal-Content von: AIRS Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100440/100925162