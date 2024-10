Lenovo präsentiert umfassende, verantwortungsbewusste KI-Funktionen, um die KI-Einführung und -Innovationen für Einzelpersonen, Unternehmen und ganze Branchen zu beschleunigen und damit intelligentere KI für alle zu liefern

Heute hat der globale Technologieführer Lenovo auf der jährlichen globalen Innovationsveranstaltung des Unternehmens, Tech World, die in Seattle, Washington, stattfand, die nächste Phase seiner Vision "Smarter AI for All" vorgestellt. Neben der Ankündigung wichtiger neuer Technologien präsentierte Lenovo ein umfassendes Portfolio an KI-Lösungen, -Diensten und -Geräten, die Branchen, Unternehmen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt Transformation und einen messbaren Return on Investment bieten.

Aufbauend auf der Dynamik des letzten Jahres setzt Lenovo weiter auf hybride KIals Weg in die Zukunft: eine nahtlose, sichere Integration von privaten und öffentlichen Clouds sowie Lösungen für Individuen und Unternehmen. Zu den neu bekanntgegebenen Technologien gehören die Einführung von Hybrid AI Advantage für Unternehmen; das neueste KI-Laptop ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, der lokale KI-Agent Lenovo AI Now und die Software-Plattform Lenovo Learning Zone; Next-Gen Lenovo Neptune Liquid Cooling für Server für eine nachhaltigere KI; und Machbarkeitsstudien, die KI für soziale Wirkung einsetzen

Gemeinsam mit einer beispiellosen Gemeinschaft von Partnern und Kunden zeigte Lenovo, wie KI definitiv über das Potenzial hinausgeht und zu transformativen Ergebnissen führt. Lenovos Kombination aus Fachwissen, Infrastruktur und einem sich ständig weiterentwickelnden, vernetzten Ökosystem ermöglicht es, Arbeitsabläufe neu zu gestalten, Kreativität freizusetzen und unstrukturierte Daten in verwertbare Erkenntnisse zu verwandeln.

Der Vorsitzende und CEO von Lenovo, Yuanqing Yang, wurde von weiteren KI-Visionären begleitet, darunter Dr. Lisa Su, Vorsitzende und CEO von AMD, Pat Gelsinger, CEO von Intel, Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Meta, Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft, Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, sowie Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm.

"Aufbauend auf den Ankündigungen der letztjährigen Tech World haben wir unsere Vision der hybriden KI für Kunden und Partner auf der ganzen Welt aktiv umgesetzt", so Yang. "Wir sehen bereits, dass KI die Lebensqualität von Menschen verbessert und die Produktivität von Unternehmen erhöht und Lenovo macht diesen Paradigmenwechsel schneller, zugänglicher, vernetzter und nachhaltiger. Wir verfolgen eine Strategie der Modularisierung in Kombination mit kundenspezifischer Anpassung, damit wir schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren und unsere Lösungen auf sie zuschneiden können."

"Unsere Vision einer intelligenteren KI für alle, die bereits Realität ist, setzt das menschliche Potenzial frei", sagte Dr. Tolga Kurtoglu, Chief Technology Officer von Lenovo. "Unser wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist die Integration von KI in unser breites Portfolio, von KI-Agenten auf Geräten bis hin zu effizienteren Serverarchitekturen. Gemeinsam mit unseren Partnern engagiert sich Lenovo unermüdlich in der wissenschaftlichen Forschung, um die Zukunft der KI mitzugestalten."

Hybride KI liefert maximalen ROI für Unternehmen

Yang, in seiner Keynote-Präsentation mit NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang, enthüllte Lenovo Hybrid AI Advantage, das Unternehmen in die Lage versetzt, Informationen schnell in Ergebnisse umzuwandeln.? Aufbauend auf der erweiterten Partnerschaft, die auf der letztjährigen Tech World angekündigt wurde, ermöglicht Lenovo Hybrid AI Advantage mit NVIDIA durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen über das gesamte KI-Portfolio hinweg KI-gestütztes Computing überall schnell und unkompliziert.

Das Lenovo Hybrid AI Advantage-Rahmenwerk beinhaltet die neue Lenovo AI Library, ein umfassendes Repository mit sofort einsatzbereiten KI-Vorlagen, die es Unternehmen ermöglichen, KI-Lösungen mit minimaler Komplexität einzusetzen. Die KI-Bibliothek deckt mehrere Branchen und Geschäftsfunktionen ab, darunter Marketing, IT-Betrieb, Produktentwicklung und Kundenservice.

Die nächste Ära von Lenovo Neptune Water Cooling erlaubt den effizienten Betrieb von KI in jeder Größenordnung

Lenovo setzt sein unerschütterliches Engagement für eine sichere, effiziente hybride Infrastruktur in jedem Bereich fort, von Edge bis Cloud, und setzt Maßstäbe für den nachhaltigen High-Performance-Computing (HPC)-Betrieb. Eine neue Reihe von ThinkSystem-Lösungen bietet eine bis zu 100-prozentige Wärmeableitung, einschließlich Servern mit höchster Effizienz, und ermöglicht die NVIDIA Blackwell-Plattform und den NVIDIA GB200 für Unternehmen jeder Größe.

Die sechste Generation der Neptune Liquid Cooling-Systeme wird jetzt im gesamten Partner-Ökosystem des Unternehmens eingeführt. Sie ermöglichen es Unternehmen auf der ganzen Welt, beschleunigtes Computing für generative KI aufzubauen und zu betreiben und gleichzeitig den Stromverbrauch im Rechenzentrum um bis zu 40 zu senken.

KI-Geräte, -Lösungen und -Konzepte, die personalisierter, produktiver und geschützter sind

Lenovo ist konkurrenzlos, wenn es um die Bereitstellung eines vielfältigen Ökosystems hybrider KI-Funktionen über das breiteste Portfolio auf dem Markt geht von PCs, Smartphones, Mixed Reality, Tablets und Gerätezubehör bis hin zu Servern, Speicherlösungen und öffentlicher/privater Cloud. Dank der Integration von KI bietet Lenovo nun Hyper-Personalisierung, ultra-hohe Produktivität und beispiellosen Datenschutz bei der Datenverarbeitung für Arbeit, Bildung und den persönlichen Gebrauch.

Heute stellte Lenovo die nächste Generation von persönlicher KI vor: Durch die Einbindung von KI in sein Portfolio will Lenovo die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und interagieren, grundlegend verändern, indem es Prozesse rationalisiert, eine nahtlose Zusammenarbeit fördert und sich auf erstklassige Sicherheit konzentriert. Die wichtigsten Ankündigungen auf der Tech World 2024 spiegeln das Engagement von Lenovo wider, intelligentere Technologien voranzutreiben, die eine sinnvolle Wirkung entfalten und das Nutzererlebnis auf globaler Ebene verbessern.

Lenovo führte Lenovo AI Now ein, ein lokaler KI-Agent, der PCs in personalisierte Assistenten verwandelt, sowie das neue KI-Laptop ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, das KI-gesteuerte Funktionen für das hybride Arbeiten enthält und Lenovo Learning Zone, eine KI-gestützte Software-Plattform für die persönliche Bildung. Darüber hinaus präsentierte Lenovo aufregende neue Proof-of-Concepts, wie das visuelle interaktive Modul unter dem Codenamen Lenovo AI Buddy sowie Demos fortschrittlicher Technologien wie Workstation AI-Lösungen und ThinkShield AI PC-Sicherheit, und verdeutlichte damit seine Führungsposition im Bereich hochmoderner KI-Lösungen.

Motorola hat die Einführung neuer moto ai-Erfahrungen in die Beta-Testphase angekündigt und plant, Beta-Einladungen schrittweise bis zum Jahresende auszuweiten. Damit vereinfacht und verbessert das Unternehmen jede Smartphone-Interaktion, indem es On-Demand-Zusammenfassungen persönlicher Kommunikationen bietet, Aktionspunkte automatisch identifiziert und KI-generierte kontextbezogene Informationen für erfasste Inhalte wie Fotos bereitstellt.

Menschenzentrierte Entwicklung und bahnbrechende KI für das Allgemeinwohl

Lenovo stellte neue Technologien und Proof-of-Concepts vor, die darauf abzielen, Menschen zu befähigen, kulturelles Erbe zu bewahren und Leben zu verbessern.

"Wir leisten Innovationsarbeit, ohne unsere Werte und unser Engagement für unsere verschiedenen Gemeinschaften zu gefährden", sagte Doug Fisher, Chief Security und AI Officer von Lenovo. "Wir verbinden Sicherheit und KI in jedem Moment und bewerten alle KI-Initiativen von Lenovo, um sicherzustellen, dass wir in eine Zukunft voranschreiten, in der Datenschutz, Transparenz und Verantwortung Priorität haben."

Lenovo führte Alzheimer's Intelligence ein, der erste Avatar-Begleiter für Menschen mit Alzheimer und Demenz, der einen kuratierten Datensatz mit realen Erfahrungen nutzt, um Menschen, die mit einer schwierigen Diagnose konfrontiert sind, sinnvolle Unterstützung zu bieten. Alzheimer's Intelligence baut auf Lenovos Work For Humankind-Initiative auf, die zeigt, wie intelligentere Technologien, einschließlich verantwortungsvoller KI, Menschen für das Gemeinwohl zusammenbringen können. Sehen Sie sich die ersten Interaktionen mit dem Avatar hier an.

Vorsitzender und CEO Yuanqing Yang wurde auf der Bühne mit einer neuen, umfassenden KI-gestützten Kommunikationslösung für Menschen mit ALS begrüßt. Diese Lösung kombiniert KI-Avatare, Eye-Tracking-Technologie und prädiktive Sprachmodelle (LLMs).

Lenovo und InCor, die größte Herzklinik in Lateinamerika, kündigten eine klinische Plattform zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen an, die KI in ein kleines, tragbares IoT-Gerät zur Echtzeitüberwachung integriert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Event-Webpage von Lenovo Tech World '24 und in der Pressemappe.

