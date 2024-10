The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.10.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2024

.

ISIN Name

AU0000356982 BROOKSIDE ENERGY DEF

CA66980W1041 NOVA CANNABIS INC.

GRS001003045 ATTICA BANK S.A. EO 0,05

SE0016075337 OX2 AB

