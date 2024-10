© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Während die Leitzinsen sinken, steigen die Anleihenrenditen, was folgende Ursachen und Folgen haben könnte.Sowohl die europäische als auch die amerikanische und chinesische Zentralbank haben zuletzt ihre Leitzinsen gesenkt. Darüber hinaus erwarten viele Marktteilnehmer und Volkswirte in den kommenden Monaten eine Fortsetzung dieses Trends. Doch der Anleihenmarkt signalisiert derzeit eine wahrscheinlich andere Entwicklung. US-Bond-Renditen ziehen wieder an So sind die Renditen der US-Staatsanleihen zuletzt wieder deutlich gestiegen. Notierten sie bei einer Laufzeit von zehn Jahren am 16. September 2024 noch zu etwa 3,44 Prozent, sind es heute (22.10.2024) schon 4,209 Prozent. Dafür kann es …