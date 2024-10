Umsatz steigt auf 2,5 Milliarden US-Dollar, da die Zahl der aktiven Nutzer weltweit 200 Millionen übersteigt, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach den Arbeitsplatzlösungen von Canva

Einführung von Dream Lab, einem generativen KI-Tool auf der Basis von Leonardo.Ai, das es jedem ermöglicht, beeindruckende Visualisierungen zu erstellen und eine unendliche Inhaltsbibliothek aus seinen wildesten Fantasien zu entwickeln.?

Ankündigung von Dutzenden von Funktionen für die Visual Suite, einschließlich erweitertem Magic Write, Umfragen und Quiz, interaktiven Diagrammen und KI-gesteuerten Whiteboards, die eine schnellere und kreativere Zusammenarbeit ermöglichen.?

Erweitert seine Inhaltsbibliothek mit 100 Millionen Werken durch globale Partnerschaften mit führenden Inhaltsstudios wie Artlist und pocstock.?

Einführung neuer Work Kits maßgeschneiderte Sammlungen von Vorlagen und Ressourcen für KMUs, Lehrer und Schüler, um Geschäftsprojekte, Unterrichtsplanung und vieles mehr voranzutreiben.?

Rasche Akzeptanz und Wachstum setzen sich fort, mit einer Nutzerbasis von über 200 Millionen weltweit und einem Jahresumsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar.?

Die Akzeptanz am Arbeitsplatz beschleunigt sich, da führende Marken wie NYSE, Atlassian, HP, Snowflake, Ray White, DHL Express, Tecnocasa, und Docusign Canva Enterprise übernehmen.??

Zwei Jahre nach der Einführung der Visual Suite wurden bereits mehr als 2,5 Milliarden Präsentationen und 500 Millionen Dokumente erstellt.

Canva, die weltweit einzige All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation, stellte heute eine Reihe neuer Produkte und Funktionen vor, die die Art und Weise, wie Menschen bei der Arbeit und darüber hinaus gestalten, verändern werden. Diese Ankündigung fällt zeitlich mit dem Erreichen des wichtigen Meilensteins von monatlich 200 Millionen aktiven Nutzern zusammen, einem Anstieg von mehr als 115 Millionen in den letzten zwei Jahren, während das Unternehmen gleichzeitig einen Jahresumsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar erzielt.

Die jüngsten Innovationen von Canva einschließlich der leistungsstarken neuen generativen KI-Technologie von Leonardo.Ai, die vor kurzem von Canva übernommen wurde eröffnen aufregende Möglichkeiten für intelligenteres Arbeiten, bessere Zusammenarbeit und die Erstellung beeindruckender visueller Inhalte. Die Einführung von Dream Lab ermöglicht es Teams in allen Branchen und Berufen, neue Ebenen von Kreativität, Designpräzision und Effizienz in ihrer Arbeit freizusetzen.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass fünf Monate nach der Einführung von Canva Enterprise Canvas Abonnement für große Unternehmen führende Unternehmen wie NYSE, Atlassian, HP, Snowflake, Ray White, DHL Express, Tecnocasa und Docusign damit begonnen haben, das Angebot zu nutzen, um die Inhaltserstellung ihrer Unternehmen zu rationalisieren und ihre Marke zu erweitern.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Canva am Arbeitsplatz erfährt die Plattform ein explosives Wachstum: Bis heute wurden mehr als 30 Milliarden Designs erstellt mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von mehr als 300 neuen Designs pro Sekunde. Nutzer aus mehr als 190 Ländern haben außerdem mehr als 2,5 Milliarden Präsentationen und 500 Millionen Dokumente erstellt. Darüber hinaus ist die Nutzung der KI-Tools von Canva mit bis heute über 10 Milliarden Nutzungen sprunghaft angestiegen.

"Wir freuen uns unglaublich, dass wir nun mehr als 200 Millionen Menschen in fast allen Ländern der Welt unterstützen können. Von über 95 der Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Millionen von kleinen Unternehmen, Klassenzimmern und gemeinnützigen Organisationen ist dies sicherlich ein aufregender Meilenstein, aber wir haben das Gefühl, dass wir erst 1 des Weges geschafft haben", so Melanie Perkins, Mitbegründerin und CEO von Canva. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jedem die Möglichkeit zu geben, seine Ideen in Designs zu verwandeln, und führen daher Dutzende neuer Funktionen in unserer Visual Suite ein, die sich an der Schnittstelle zwischen Kreativität und Produktivität befinden. Von interaktiveren Designs bis hin zu einer Reihe von KI-gestützten Upgrades hoffen wir, dass diese neuen Funktionen unserer Community helfen, ihre Ziele weiter zu erreichen."

Einführung von Dream Lab powered by Leonardo.Ai ?

Nur drei Monate nach der Übernahme von Leonardo.Ai durch Canva hat das Unternehmen Dream Lab vorgestellt ein leistungsstarkes generatives KI-Tool, das jede Idee von einer einfachen Textbeschreibung in dynamische und hochdynamische Fotos und Grafiken umwandelt. Dream Lab basiert auf dem fortschrittlichen Phoenix-Grundmodell von Leonardo und erweitert die KI-Bilderzeugungsfähigkeiten von Canva um Werkzeuge, die den Kern einer Idee mühelos in ein spektakuläres, lebendiges Ergebnis verwandeln auf noch nie dagewesene Weise. Dies umfasst:

Generieren Sie mehrere Varianten in mehr als 15 verschiedenen Stilen, einschließlich 3D-Renderings und Illustrationen

Verwenden Sie ein vorhandenes Bild als Stilreferenz, um die Ausgabe genauer zu beeinflussen, und eröffnen Sie so Möglichkeiten wie die Generierung von Archivfotos im Stil Ihres Unternehmens.

Erstellen Sie komplexe Bilder mit mehreren Motiven und fotorealistische Porträts

Canva hat sich mit Leonardo.Ai zusammengetan, um Kreativprofis noch leistungsfähigere KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen. Millionen von Anwendern, von Content-Erstellern bis hin zu professionellen Designern, Architekten und Filmregisseuren, vertrauen Leonardo.Ai wegen seiner Spitzenqualität und Flexibilität. Dream Lab verbessert die Präzision der Ausgaben aus dem benutzerfreundlichen Magic Studio von Canva. Gleichzeitig bekräftigt Canva sein Engagement für den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI, indem es sicherstellt, dass Dream Lab von Canva Shield unterstützt wird, dem strengen und branchenführenden Ansatz des Unternehmens für KI-Vertrauen und -Sicherheit.

Durch die Kombination von umfassender Bilderzeugung mit der mehr als 100 Millionen Inhalte umfassenden Bibliothek von Canva haben die Nutzer Zugang zu einem unendlichen Vorrat an Inhalten und können so sicherstellen, dass sie immer das perfekte Bild für jedes Design haben. So können beispielsweise Art Directors komplette Storyboards erstellen, Unternehmer mit verschiedenen Produktmockups experimentieren, Marketing-Teams schnell markengerechte Kampagnen-Assets erstellen und Pädagogen ansprechende Lernmaterialien entwerfen alles mit Vertrauen und Sicherheit.

Vorstellung Dutzender neuer Funktionen in der Visual Suite von Canva?

Seit ihrem Debüt hat die Visual Suite von Canva die Dokumente, Whiteboards, Websites, Präsentationen und Videos umfasst die Zusammenarbeit von Teams neu definiert und die Erstellung von Inhalten verändert, indem sie alle Designfunktionen und Arbeitswerkzeuge in einer nahtlosen Plattform zusammenfasst. In nur zwei Jahren seit der Einführung bei der Canva Create-Eröffnungsveranstaltung hat die Suite mehrere wichtige Meilensteine erreicht.

2,5 Milliarden Präsentationen wurden erstellt, mehr als 1.500 pro Minute

1,5 Milliarden Videos wurden erstellt; über 1.000 pro Minute

500 Millionen Dokumente wurden erstellt; 650 pro Minute

Fast 80 Millionen Websites wurden erstellt; 50 pro Minute

240 Millionen Whiteboards wurden erstellt; mittlerweile das am schnellsten wachsende Produkt, dessen Nutzung sich in diesem Jahr verdoppelt hat

Canva stellt heute eine ganze Reihe neuer und künftiger Funktionen vor, die auf den wichtigsten Wünschen der Community basieren. Von mehr Interaktivität bis hin zu verbesserten KI-Tools in Docs, Whiteboards und darüber hinaus werden diese Verbesserungen die Arbeit noch reibungsloser machen:

Intelligentere Whiteboards : KI-unterstütztes Sortieren und Zusammenfassen sowie interaktive "Reaction Stickies", mit denen Teamkollegen in Echtzeit über Ideen abstimmen können.

: KI-unterstütztes Sortieren und Zusammenfassen sowie interaktive "Reaction Stickies", mit denen Teamkollegen in Echtzeit über Ideen abstimmen können. Intuitiveres Magic Write : Neue KI-Funktionen wie die kontextbezogene Texterstellung für eine präzisere Ausgabe und Ein-Klick-Befehle zur Verfeinerung des generierten Textes.

: Neue KI-Funktionen wie die kontextbezogene Texterstellung für eine präzisere Ausgabe und Ein-Klick-Befehle zur Verfeinerung des generierten Textes. Mühelose Video-Funktionen : Erweiterte Animationseffekte und automatisch generierte Untertitel, die an den Markenstil angepasst werden können, ersparen stundenlange manuelle Arbeit.

: Erweiterte Animationseffekte und automatisch generierte Untertitel, die an den Markenstil angepasst werden können, ersparen stundenlange manuelle Arbeit. Mehr interaktive Präsentationen : Neue interaktive Diagrammtypen und fortschrittliche Animationseffekte zur Steigerung des Engagements. Außerdem werden automatische Seitenzahlen mit einem Klick hinzugefügt.

: Neue interaktive Diagrammtypen und fortschrittliche Animationseffekte zur Steigerung des Engagements. Außerdem werden automatische Seitenzahlen mit einem Klick hinzugefügt. Erweitertes Data Storytelling : Einführung neuer Diagrammtypen wie Flächendiagramme, Radardiagramme, Hierarchiediagramme und statistische Diagramme.

: Einführung neuer Diagrammtypen wie Flächendiagramme, Radardiagramme, Hierarchiediagramme und statistische Diagramme. Einführung von benutzerdefinierten Mockups : Verwandeln Sie Fotos mit einem Klick in professionelle, markengerechte Mockup-Vorlagen.

: Verwandeln Sie Fotos mit einem Klick in professionelle, markengerechte Mockup-Vorlagen. Erstmals Umfragen und Ratespiele : Erstellen Sie einfache, anpassbare Umfragen und Ratespiele direkt im Editor

: Erstellen Sie einfache, anpassbare Umfragen und Ratespiele direkt im Editor Leistungsstarke Integrationen: Greifen Sie auf Canva-Designs direkt in Google Workspace über Google Mail, Google Drive, Kalender, Docs und mehr zu und arbeiten Sie gemeinsam daran.

Erweitertes Inhaltsangebot durch mehr erstklassige Assets ?

Canva hat sein Content-Angebot durch die Integration herausragender Assets von kreativen Größen wie Artlist und pocstock rasch erweitert. Diese Erweiterung führt eine breite Palette neuer Vorlagen, Video-Assets, Stock-Fotos und mehr ein und ermöglicht die Erstellung erstklassiger Inhalte an einem Ort.

Integration von Artlist : Mit der Artlist Premium Video Library bietet Canva jetzt Musik- und Filmvideos von führenden Künstlern der Branche.

: Mit der Artlist Premium Video Library bietet Canva jetzt Musik- und Filmvideos von führenden Künstlern der Branche. Verbesserung der integrativen Darstellung mit pocstock:Mit der Einführung der pocstock-Inhaltssammlung stärkt Canva sein Engagement für Vielfalt. Durch diese Partnerschaft erhalten zahlende Nutzer Zugang zu 150.000 Fotos und können so Inhalte erstellen, die eine integrative Welt besser widerspiegeln.

Work Kits für noch mehr Zielgruppen

Nach der erfolgreichen Einführung der Canva Work Kits im Mai erweitert Canva sein Angebot, um Lehrern, Studenten und Kleinunternehmern unverzichtbare Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die auf ihre Bedürfnisse im Bereich der visuellen Kommunikation zugeschnitten sind. Die ersten Work Kits, die für Vertrieb, Marketing, Personalwesen und die Kreativbranche eingeführt wurden, sind weltweit über eine Million Mal genutzt worden.

Work Kits für Kleinunternehmer : Work Kits für Generalisten, die Playbooks, anpassbare Vorlagen, Organisationsressourcen und Apps zur Unterstützung verschiedener Aspekte der Unternehmensführung enthalten.

: Work Kits für Generalisten, die Playbooks, anpassbare Vorlagen, Organisationsressourcen und Apps zur Unterstützung verschiedener Aspekte der Unternehmensführung enthalten. Work Kits für Lehrkräfte : Eine breite Palette von Vorlagen und Ressourcen für den Bildungsbereich, um wichtige Herausforderungen zu bewältigen, Unterrichtspläne aufzufrischen, die Arbeitsbelastung zu bewältigen und die Kreativität auf der Grundlage realer Erfahrungen zu fördern.

: Eine breite Palette von Vorlagen und Ressourcen für den Bildungsbereich, um wichtige Herausforderungen zu bewältigen, Unterrichtspläne aufzufrischen, die Arbeitsbelastung zu bewältigen und die Kreativität auf der Grundlage realer Erfahrungen zu fördern. Work Kits für Schüler: Vorlagen, Tipps und Tools, um Hausaufgaben zu verbessern, Studien zu organisieren und ihre Präsentationen für außerschulische Projekte zu verbessern.

Canva baut eine neue Generation benutzerfreundlicher Arbeitsplatzsoftware auf, die alle Design- und Kollaborationsbedürfnisse von Fachleuten aller Branchen erfüllt. Durch die kontinuierliche Erweiterung und Aktualisierung seiner Work Kits stellt Canva sicher, dass seine vielfältige Nutzergemeinschaft eine schnelle, einfache und kostenlose Lösung erhält, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigt.

