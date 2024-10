Der Rallye in New York wird seit Langem vorgeworfen, dass sie zu einseitig ist. Aber stimmt das auch? Die laufende Berichtssaison bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit in die frischen Zahlen der Unternehmen abzutauchen und zu überprüfen, wer denn im S&P 500 Index wie viel Geld verdient, wer wichtig ist und wer nicht.{{YOUTUBE VIDEO}}In der vergangenen Woche ging es um das Thema, wie viel Gewinnwachstum wir für das 3. Quartal aus den USA erwarten können. Dieses Mal geht es um die Frage:Wer macht wie viel Geld im S&P 500 Index? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...