Memecoin-Superzyklus bringt Multi-Chain-Staking-dApp 2,65 Mio. $ ein

Die innovative Multi-Chain-Staking-dApp Crypto All-Stars profitiert von dem Memecoin-Superzyklus, welcher bereits im vergangenen Jahr startete und sich laut Einschätzung vieler Analysten auch noch bis ins Jahr 2025 fortsetzen wird.

So konnte der Vorverkauf der zugehörigen $STARS-Coins nun mehr als 2,65 Mio. USD erreichen. Denn die Anleger haben es auf deren Renditemultiplikatoren und hohe Staking-Rendite abgesehen.

Besonderes Interesse hat dabei die MemeVault-Technologie erweckt, da sie sogar bisher unprofitablen Memecoins eine passive Einnahmemöglichkeit zur Verfügung stellt. Der förderliche Einfluss auf deren Coins wird bereits von einigen mit dem Binance-Effekt verglichen.

Das Projekt von Crypto All-Stars erstreckt sich nicht nur auf verschiedene Kryptowährungen, sondern auch auf unterschiedlichste Blockchains. Sie alle können über den MemeVault gebündelt werden, um beträchtliche Belohnungen zu erzielen. Somit sollen Anleger in dem Bullenmarkt noch höhere Profite erwirtschaften können.

Den zugehörigen $STARS-Coins wird in der aktuellen Vorverkaufsphase noch für 0,0015188 USD angeboten, bevor der Preis in weniger als 39 Stunden auf 0,0015248 USD erhöht wird. Somit lohnt sich ein frühzeitiger Zugriff mehr.

Memecoin-Superzyklus katapultiert $GOAT und $CAT in die Höhe

Innerhalb der vergangenen 30 Tage haben die Memecoins laut den Angaben von CMC ihre Marktkapitalisierung von 41,49 Mrd. USD bis auf 56,24 Mrd. USD gesteigert. Zwar wurde zuletzt wieder ein Rückgang verzeichnet, jedoch liegt sie dennoch weiterhin deutlich höher als zuvor.

Zu einigen der größten Gewinner unter den führenden Vertretern zählte über die vergangenen 30 Tage vorwiegend Goatseus Maximus, der seit dem 10. Oktober um sensationelle 1,44 Mio. % steigen konnte und über sieben Tage um 181,43 %. Somit hätten Sie nur 100 USD in 1,44 Mio. USD verwandeln können. Ein Grund war das Interesse von Andreessen Horowitz.

Ebenso gewann Simon's Cat im Monatsvergleich 50,34 % an Wert. Im Vergleich zu seinem initialen Listungspreis von 0,000004587 USD steht er nun sogar 770.379 % höher. Zurückzuführen war dies unter anderem auf die Binance-Listung und die Kooperation mit dem Telegram-Spiel.

Chart von Goatseus Maximus | Quelle: DEXtools

Ein weiterer Memecoin mit hohen Gewinnen war Amaterasu Omikami, dessen Geschäftsmodell sich an denen von Floki Inu und Shiba Inu orientiert. Zwar handelt es sich dabei nur um eine Art Kopie von Utility-Memetoken, jedoch konnte er dennoch um 32,15 % zulegen.

All diese Entwicklungen verdeutlichen, dass der Memecoin-Superzyklus intakt ist. Daher steigen auch die Erwartungen, dass dieses Mal der Rekord der Marktkapitalisierung von 69,8 Mrd. USD übertroffen wird.

Ein Unterschied im Vergleich zu dem vorherigen Memecoin-Superzyklus während des Bullenmarktes ist die Tatsache, dass inzwischen die neue Multi-Chain-Staking-Plattform von Crypto All-Stars gestartet wurde. Sie wird von einigen bereits jetzt als ein sogenannter Gamechanger bezeichnet, da sie ein Novum für den Kryptomarkt ist.

MemeVault soll das Steroid des Memecoin-Sektors werden

Die neue MemeVault-Technologie bietet den Investoren einen entscheidenden Vorteil. Denn sie erzielen mit dem passiven Einkommen unabhängig von dem aktuellen Marktumfeld eine Rendite. Mit dieser lassen sich wiederum rote Zahlen ausgleichen und höhere Gewinne erzielen.

Aber auch die unterstützten Memecoins sollen von diesem Mechanismus profitieren. Denn somit verspricht sich das Team, dass das Angebot der jeweiligen Memetoken kontrolliert wird, was steile Kurskorrekturen abmildern soll.

Unter diesen Umständen könnten viele andere Memecoins ein großes Interesse haben, dass auch ihre digitalen Assets mit in das Programm von Crypto All-Stars aufgenommen werden. Dies begünstigt wiederum Partnerschaften, welche die Viralität steigern. Aber auch das Interesse an den eigenen $STARS-Coins dürfte davon profitieren.

Zudem kommt es bei der Neuemission von Kryptowährungen zu einer Inflation, die tendenziell den Preis der bereits vorhandenen Coins reduziert. Vor diesem Mechanismus bietet das Staking ebenfalls einen Schutz, von dem andere Investoren nicht profitieren.

Mithilfe des MemeVault-Protokolls könnte zudem der Memecoin-Superzyklus weiter beflügelt werden. Dieser lockt wiederum weitere Investoren an, sodass es zu einer positiven Rückkopplungsschleife kommen kann. Dabei könnte der MemeVault als Preisverstärker und Stabilisator für andere Kryptowährungen dienen.

Sip on a Meme Martini



Stir up your gains by staking your favorite meme coins in the MemeVault! pic.twitter.com/N9yBs5dsaq - Crypto All-Stars (@all_stars_coin) October 14, 2024

Ein Kernelement von Crypto All-Stars stellt der eigene $STARS-Coin dar, welcher den Inhabern einige exklusive Vorteile auf der Plattform gewährt. Daher haben sich die Investoren auch schnell auf diesen gestürzt.

$STARS-Coin gewährt den Inhabern attraktive Vorteile

Die Multi-Chain-Staking-Plattform Crypto All-Stars verwendet ein Loyalitätsprogramm, bei dem die $STARS-Coins eine entscheidende Rolle spielen. Denn mit ihm können die Anleger höhere Renditemultiplikatoren freischalten.

Dabei verdienen die Nutzer über das Staking von Memecoins den $STARS-Token. Diesen können sie wiederum halten, um auf diese Weise noch höhere Renditen freizuschalten. Somit gibt es hohe Anreize, dass die Tokeninhaber ihre Assets besonders lange hodln.

Dies könnten vermutlich auch andere Investoren erkennen, die ebenfalls auf das langfristige Potenzial von Crypto All-Stars setzen. Ebenso nehmen die Vermutungen zu, dass Crypto All-Stars dadurch die Aufmerksamkeit des Binance-Listungsteams auf sich zieht. Unter anderem geht der MemeFi Club davon aus, wie das folgende Video zeigt.

Ebenso lassen sich die $STARS-Coins in einen Staking-Pool deponieren, um ein passives Einkommen zu erhalten. Dafür zahlt das Projekt aktuell eine jährliche Rendite in Höhe von 576 %, was die Kursentwicklung vieler führender Kryptowährungen in den Schatten stellt.

Crypto All-Stars hat gerade erst angefangen und konnte sich bereits hervorragend entwickeln. Zudem wird erwartet, dass das Team bald noch einige weitere Funktionalitäten hinzufügen wird. Ebenso bietet sich langfristig ein enormes Skalierungspotenzial, welches sich über verschiedene Coins, Chains und Renditearten erstreckt.

Auf der Liste der unterstützten Memecoins stehen einige der bekanntesten und am stärksten gefragten Memecoins. Dies sind beispielsweise Dogecoin, Brett, Pepe, Bonk und Turbo. Ebenso ist es denkbar, dass bald noch einige weitere wie Goatseus Maximus hinzukommen.

Mit dem Vorverkaufsangebot von Crypto All-Stars können Sie noch besonders früh in dieses vielversprechende Projekt einsteigen und sich die guten Konditionen zu Beginn sichern. Bei dem $STARS-Presale werden nach der Verbindung einer digitalen Geldbörse wie Best Wallet die Kryptowährungen $ETH, $USDT, $FLOKI, $SHIB, $DOGE und $PEPE sowie Fiatwährungen mit Bankkarten akzeptiert.

Anleger erhalten Dank der mehrfachen Überprüfungen von unabhängigen Blockchain-Sicherheitsexperten eine deutlich höhere Sicherheit. Denn Coinsult und Solid Proof konnten in den Smart Contracts keine großen Sicherheitsrisiken identifizieren.

Wichtige Ankündigungen wie die erste Listung erfahren Sie besonders schnell über die sozialen Medien, wie X und Telegram.

