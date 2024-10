Mog Coin bricht seinen Trend, droht jetzt der -60 Prozent Crash?

Der Bitcoin zeigt seit 3 Tagen eine leichte Korrektur. Einige Coins können trotzdem hohe Renditen erzielen, während andere geradezu abschmieren. So hat auch Ethereum, die 2. größte Kryptowährung, ihren Aufwärtstrend bereits gebrochen.

Während das beim Bitcoin derzeit noch keine Gefahr ist, gibt es einige andere Coins, die zwar in den letzten Wochen gute Renditen erzielt haben, derzeit aber auf dem absteigenden Ast zu sein scheinen. Einer davon ist Mog Coin ($MOG). Allein in den letzten 24 Stunden hat der Kurs fast 11 Prozent verloren und es sieht so aus, als könnte es noch eine ganze Etage tiefer gehen.

(In den letzten 24 Stunden hat Mog Coin mit beinahe 11 Prozent Verlust ein dickes Minus eingefangen - Quelle: Tradingview.com)

Mog Coin unterschreitet eine kritische Marke!

Eigentlich hat es, trotz einiger Hürden, hervorragend für die Entwicklung von Mog Coin ausgesehen! Seit praktisch der gesamte Kryptomarkt am 6. September seinen Tiefpunkt gefunden hat, ist Mog Coin um beinahe 230 Prozent bis zu seinem Hochpunkt am Montag, dem 21. Oktober, angestiegen.

Auch einen schönen Aufwärtstrend hatte der Kurs ausgebildet, der sich aber leider, wie viele Trends derzeit, als nicht sehr beständig abgezeichnet hat. Denn in den letzten Tagen hat sich das Bild komplett gedreht. Über 22 Prozent ist der Kurs in diesen Tagen gefallen. Damit hat der Kurs sowohl eine kritische Marke unterschritten als auch an einer kritischen Marke gedreht.

(Der Chart des Mog Coins zeigt derzeit wenig Gutes - Quelle: Tradingview.com)

Ebenso bedenklich wie der Trendbruch selbst ist die Marke, an der der Kurs von $MOG gedreht hat. Seinen Hochpunkt fand der gebrochene Trend nämlich knapp vor einer starken Widerstandszone, die durch das markante Hoch vom 21. Juli gebildet wurde. Dieses ist zugleich das Allzeithoch und bildet damit einen massiven, aber zugleich wichtigen Widerstand.

Dass der Kurs genau hier dreht, ist ein sehr schlechtes Zeichen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die nächste große Unterstützungszone 60 Prozent tiefer beim Tief am 6. September liegt! Im schlimmsten Fall könnte den Investoren von Mog Coin also ein Abverkauf von 60 Prozent drohen!

Während $MOG seinen Trend bricht, steht dieser Coin kurz vor dem nächsten Durchbruch

Während Mog Coin derzeit in gewaltige Schwierigkeiten schlittert und Anleger deshalb mit Investments äußerst vorsichtig sein sollten, gibt es andere Coins, die einen Meilenstein nach dem anderen knacken. Ein solcher ist Pepe Unchained ($PEPU). Der neueste Pepe-Coin profitiert nicht nur von einem berühmten Namen, sondern hat zahlreiche Vorteile, die ihn einzigartig machen. Vorteile, wegen derer er auf beinahe 22 Mio. US-Dollar explodiert ist und das noch bevor er offiziell an der Börse gehandelt wird!

Die größte und wohl unvergleichlichste Stärke von Pepe Unchained ist seine eigene Blockchain! Diese wurde eigens für $PEPU entwickelt und ist deshalb auf dem neuesten Stand der Technik. Daher wickelt sie Transaktionen deutlich schneller und günstiger ab als die Ethereum-Blockchain. Die PEPU-Chain ist eine Layer 2 für Ethereum. Sie ist so effizient und dennoch leicht zu adaptieren, dass es bald zur Gründung eines eigenen $PEPU-Ökosystems kommen könnte.

Das wäre nicht nur das Erste seiner Art, sondern könnte $PEPU und allen Investoren aus dem Presale auch zu unglaublich hohen Gewinnen verhelfen. Für Anleger könnten die nächsten Stunden die letzte Gelegenheit sein, um günstig in $PEPU einzusteigen. Danach erhöht das ICO die Preise und wahrscheinlich wird der Coin nie wieder so tief fallen, wie der Kurs heute steht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.