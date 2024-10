Die Aixtron SE-Aktie verzeichnete am Freitag eine bemerkenswerte Erholung im XETRA-Handel. Nach einem verhaltenen Start bei 14,78 EUR kletterte der Kurs im Tagesverlauf um 1,4 Prozent auf 14,93 EUR. In der Spitze erreichte die Aktie sogar 15,17 EUR, was das Interesse der Anleger an dem Halbleiterausrüster unterstreicht. Das Handelsvolumen war mit über 530.000 gehandelten Aktien ebenfalls beachtlich.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 39,89 EUR vom Dezember 2023. Analysten sehen jedoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel wird mit 24,04 EUR angegeben, was eine mögliche Steigerung von über 60 Prozent bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR. Die Dividendenprognose liegt bei 0,379 EUR je Aktie, was eine leichte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

