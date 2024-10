ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Markt schaue über die schwachen Auslieferungen des Flugzeugbauers hinweg - in der Erwartung, dass eine neue Zertifizierung der Hochdruckturbinenschaufeln für das Leap-Triebwerk von GE den Engpass in der Lieferkette beheben könnte, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er jedoch glaube, dass diese Zertifizierung wesentlich weniger wichtig sei, als der Markt annimmt. Das Leap-Triebwerk verursache die Engpässe nicht. Kommentare anderer Unternehmen in dieser Berichtssaison deuteten darauf hin, dass die Probleme in der Lieferkette in vielen anderen Bereichen fortbestünden./la/he



ISIN: NL0000235190

