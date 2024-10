Die Unilever-Aktie durchlebte am Freitag eine turbulente Handelssession an der Londoner Börse. Zu Beginn des Handelstages notierte das Papier bei 47,21 GBP, rutschte jedoch im Laufe des Tages um 2,2 Prozent auf 46,56 GBP ab. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 2.267.396 Aktien, was das rege Interesse der Investoren widerspiegelt. Trotz der aktuellen Schwäche zeigt sich auf Jahressicht ein positiver Trend: Das 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP, erreicht am 10. September 2024, liegt 8,12 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,78 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,48 GBP im Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 46,64 GBP, was in etwa dem aktuellen Kursniveau entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 2,89 EUR je Aktie erwartet, was das Vertrauen der Experten in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

