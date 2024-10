Der Dow Jones hat am Mittwoch mehr als 400 Punkte verloren und damit den schwächsten Handelstag seit Anfang September verzeichnet. Auch die übrigen US-Leitindizes schrieben erneut Verluste. Steigende Anleiherenditen, die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen und die wachsende Nervosität vor der US-Präsidentschaftswahl schlagen den Investoren auf die Stimmung. Zum Handelsschluss in New York stand beim Dow ein Minus von rund 410 Punkten oder 0,96 Prozent auf 42.514,95 Zähler an der Kurstafel. Der marktbreite ...

