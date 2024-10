Networking, neue Produkte und Nobelpreisträger ergänzen das breit gefächerte technische Programm und vier Ausstellungen in der spannendsten Woche der Optik und Photonik

Anmeldungen für die SPIE Photonics West 2025, die vom 25. bis 30. Januar im Moscone Center in San Francisco stattfindet, sind ab sofort möglich. Die größte jährliche Konferenz und Ausstellung für Optik und Photonik, Photonics West, bringt Forscher, Innovatoren, Ingenieure und Führungskräfte aus der Wirtschaft aus aller Welt für eine spannende Woche des Forschungsaustauschs, der Kooperationsmöglichkeiten und des innovationsfördernden Austauschs zusammen. In diesem Jahr umfasst die Woche mehr als 4.500 technische Präsentationen auf über 100 technischen Konferenzen sowie die Teilnahme von über 1.200 Unternehmen an vier fokussierten Ausstellungen.

Die SPIE Photonics West hat vier große Ausstellungsbereiche, in denen die neuesten Technologien und Entdeckungen vorgestellt werden, die Optik und Photonik nutzen. BiOS hebt neue Forschungsarbeiten in den Bereichen Biophotonik, biomedizinische Optik und Bildgebung für Diagnostik und Therapie hervor; LASE konzentriert sich auf die Laserindustrie und ihre vielfältigen Anwendungen; OPTO deckt die Bereiche Optoelektronik, photonische Materialien und optische Geräte ab; und Quantum West befasst sich mit Quanten-2.0-Technologien von Quantenmess- und Informationssystemen bis hin zu quantenfähigen Materialien, Geräten und Biologie.

Die vier Ausstellungen während der Photonics West umfassen mehr als 1.200 Unternehmen mit branchenorientierten Präsentationen, Produkteinführungen, Live-Demonstrationen und Spitzentechnologien, die die vielfältige und gesunde Photonikindustrie repräsentieren.

Die BiOS Expo, auf der neue und transformative Technologien in der biomedizinischen Optik und in Anwendungen im Gesundheitswesen vorgestellt werden, findet vom 25. bis 26. Januar statt. Die AR VR MR Exhibition, die auch für Besucher der Photonics West geöffnet ist, findet am 28. und 29. Januar statt und konzentriert sich auf Headsets und Hardware für XR-Anwendungen. Auf der Quantum West Expo vom 28. bis 29. Januar werden internationale Anbieter der neuesten quantenbasierten und -ermöglichenden Technologien vorgestellt. Und die Photonics West Exhibition, die vom 28. bis 30. Januar stattfindet, umfasst die neuesten Produkte von Laserherstellern und -lieferanten sowie andere innovative optische und photonische Geräte, Komponenten, Systeme und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das dynamische SPIE-Branchenprogramm einen informativen Fokus auf die Märkte und Anwendungen, die die Photonikindustrie prägen. Eine kostenlose Registrierung ermöglicht den Zugang zu allen vier Ausstellungen und dem Branchenprogramm.

Das breit gefächerte SPIE-Branchenprogramm wird durch den Quantum West Business Summit ergänzt, der sich mit den neuesten Bemühungen befasst, Quantentechnologien auf den Markt zu bringen. Außerdem gibt es den beliebten Galaabend Prism Awards, bei dem die besten Innovationen der Branche ausgezeichnet werden, und die rasante SPIE Startup Challenge, bei der spannende, aufstrebende Unternehmen vorgestellt werden.

"Wir freuen uns sehr, die zurückkehrenden und neuen Unternehmen in der Woche der Photonics West auf unseren Ausstellungen begrüßen zu dürfen", sagte Bonnie Peterson, Global Exhibition Services Director von SPIE. "Jedes Jahr bin ich von den ausgestellten Innovationen sowie der Kreativität und dem Einfallsreichtum, die unsere Aussteller an ihren Ständen und bei ihrer Präsenz auf der Messe an den Tag legen, begeistert. Ich weiß, dass sie, während wir hart daran arbeiten, vier verschiedene Ausstellungen BiOS Expo, AR VR MR, Quantum West Expo und Photonics West auf die Beine zu stellen, hart daran arbeiten, dass jeder Besucher der Photonics West die Messe mit neuen Ideen und Produktlösungen verlässt."

Dynamische Topthemen und Plenarredner werden die neuesten innovativen Forschungsdurchbrüche hervorheben, wobei zwei Nobelpreisträger, Moungi Bawendi vom Massachusetts Institute of Technology und Eric Cornell von der University of Colorado Boulder, Vorträge halten werden. Zu den weiteren Rednern der Plenarsitzung gehören Daniel Elson, Imperial College London; Michalina Gora, Wyss Center for Bio and Neuroengineering; Benjamin Miller, University of Rochester Medical Center; Vivek J. Srinivasan, New York University Grossman School of Medicine; Kate Grieve, Institut de la Vision/INSERM (Nationales Institut für Gesundheit und medizinische Forschung, Frankreich ); Frédéric Leblond, Polytechnic Montréal; Seemantini Nadkarni, Wellman Center for Photomedicine und Harvard Medical School; Paras N. Prasad, University at Buffalo; Naomi J. Halas, Rice University; Joanna Depciuch, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences; Constantin Häfner, Fraunhofer Institute for Laser Technology; Aiko Narazaki, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan; Nathalie Picqué, Max Born Institute; Henry Helvajian, The Aerospace Corporation; Paul Corkum, University of Ottawa; Alexander Szameit, Universität Rostock; Christine Silberhorn, Universität Paderborn; Tara Fortier, National Institute of Standards and Technology; und Andrew Forbes, University of the Witwatersrand.

Neben den Konferenzen und Ausstellungen bietet die Photonics West auch 57 technische Kurse an, darunter sechs neue Kurse zu Themen wie der Gestaltung von Experimenten in Optik und Photonik, praktischen Anwendungen der Monte-Carlo-Methode in der biomedizinischen Optik, Petawatt-Lasern und Reinigungsgrundlagen für optische Komponenten und Hardware. Das breit gefächerte Bildungsprogramm wird durch zahlreiche Workshops zur beruflichen Weiterentwicklung, eine umfassende Jobmesse und wertvolle Networking-Möglichkeiten für technische Teilnehmer, SPIE-Mitglieder und Aussteller ergänzt.

Die vollständige Konferenzanmeldung für die Photonics West beinhaltet auch den Zugang zur dreitägigen SPIE AR VR MR-Veranstaltung, die sich auf Augmented, Virtual und Mixed Reality konzentriert und die wichtige Rolle, die Optik und Photonik bei der Entwicklung von Hardware und Headsets spielen. Dieses beliebte Programm umfasst Branchenvorträge, Keynotes und Podiumsdiskussionen mit Rednern, die eine Reihe spannender Unternehmen vertreten, sowie eine zweitägige Ausstellung.

Zum zweiten Mal veranstaltet SPIE am 27. Januar sein Global Business Forum in Verbindung mit der Photonics West. Diese eintägige Veranstaltung wird sich auf aktuelle und aufkommende Trends in der internationalen Optik- und Photonikindustrie und auf den Märkten konzentrieren und umsetzbare Erkenntnisse für Führungskräfte liefern, einschließlich der Veröffentlichung des Jahresberichts von SPIE über den Stand der Optik- und Photonikindustrie. Zu den bestätigten Rednern gehören Vertreter von ASML, MKS Instruments, Thorlabs, Singular Photonics, Needham Company, Yole Group, Tematys und Ceres Technology Advisors. Die Anmeldung für das Global Business Forum erfolgt getrennt von der Anmeldung für die Photonics West und wird über die Website der Veranstaltung möglich sein.

Darüber hinaus wird es am 26. Januar eine besondere Veranstaltung für Women in Optics geben, um das 20-jährige Jubiläum des SPIE Women in Optics-Planner und Notebook zu feiern. Bei der eintägigen Veranstaltung werden Podiumsdiskussionen und Präsentationen von Koryphäen aus den Bereichen Optik und Photonik stattfinden, die alle im Notizbuch hervorgehoben wurden, von Ursula Keller von der ETH Zürich über Muyinatu Bell von der Johns Hopkins University bis hin zu Marisa Edmund von Edmund Optics und Ulrike Boehm von der ZEISS Group. Die Anmeldung für die Women in Optics-Feier ist unabhängig von der Photonics West und wird über die Website der Veranstaltung möglich sein.

"Die Photonics West 2025 verspricht eine spannende und inspirierende Woche zu werden", sagte Marilyn Gorsuch, Senior Director of Technical Programs bei SPIE. "Wie immer ist es das erste große Treffen der Gemeinschaft des Jahres, bei dem eine lebendige Mischung aus Branchenführern, Ingenieuren und Forschern zusammenkommt. Mit ihren unzähligen Möglichkeiten für Diskussionen, Wissensaustausch und Networking ist die Photonics West der Ort, an dem die globale Optik- und Photonik-Community ein herausragendes Jahr der Innovation und Zusammenarbeit einläutet, und wir freuen uns darauf, Sie im Januar in San Francisco begrüßen zu dürfen."

