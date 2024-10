Die Scout24-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch an. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 0,5 Prozent auf 80,55 Euro, nachdem er zwischenzeitlich sogar 81,90 Euro erreicht hatte. Das aktuelle Kursniveau liegt nur knapp 1,65 Prozent unter dem Jahreshöchststand. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 55,20 Euro, das am 1. November 2023 markiert wurde, hat sich der Wert der Aktie um beeindruckende 31,47 Prozent gesteigert.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,24 Euro je Aktie, was einen leichten Anstieg gegenüber der Vorjahresausschüttung von 1,20 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Scout24-Aktie liegt bei 79,49 Euro. Bezüglich der Gewinnerwartungen gehen Fachleute für das Jahr 2024 von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 2,72 Euro aus. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31. Oktober 2024 erwartet und dürfte weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens liefern.

Scout Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...