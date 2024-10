© Foto: picture alliance / NurPhoto | Alexander Pohl



Big Blue enttäuscht am Mittwochabend seine Anleger und kann die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Hoffnungen nicht erfüllen.Nach einem für KI- und Halbleiteraktien schwierigen Start in die Quartalssaison, die schwache Guidance von Anlagenbauer ASML versetzte Anleger in Angst und Schrecken und ließ Chip-Werte einbrechen, holte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor mit einem beeindruckend guten Ergebnis die Kohlen für die Branche aus dem Feuer. Weitere Erkenntnisse aus dem Bereich KI erhofften sich Anleger am Mittwochabend nun von IBM, das mit seinen drei Sparten Software, Beratung und Infrastruktur eine wichtige Mittlerfunktion einnimmt und mit Watson über ein eigenes, leistungsfähiges …