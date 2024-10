Das Grundlagenmodell H-optimus-0 von Bioptimus jetzt mit Concentriq Embeddings von Proscia für schnelle KI-Entwicklungverfügbar

Mit 1,1 Milliarden Parametern ist H-optimus-0 das größte Open-Source-KI-Grundlagenmodell, das speziell auf die Pathologie zugeschnitten ist. Es bietet modernste Leistung bei kritischen Aufgaben, die die Modellentwicklung für KI-gesteuerte Forschung, Arzneimittelentwicklung und Diagnostik vorantreiben, von der Erkennung von Krebszellen bis hin zur Identifizierung genetischer Anomalien in Tumoren

Da Concentriq Embeddings KI-Entwicklern und Forschern auf der Concentriq-Plattform nahtlos eine Sammlung von Pathologie-Grundlagenmodellen zur Verfügung stellt, können diese nun die großen proprietären Datensätze ihrer Organisation auf H-optimus-0 anwenden und in routinemäßigen F&E-Workflows ausführen

Bioptimus, ein französisches Startup-Unternehmen, das das Referenzmodell für KI in der Biologie entwickelt, freut sich, bekannt geben zu können, dass sein erstklassiges Grundlagenmodell H-optimus-0 jetzt in Proscias Concentriq® Embeddings integriert ist, so dass Datenwissenschaftler und Forscher in der Pathologie und den Biowissenschaften in bisher unerreichter Geschwindigkeit und Größenordnung Durchbrüche in der KI-Entwicklung erzielen können. Mit dieser Integration wird H-optimus-0 in die Sammlung der Grundlagenmodelle aufgenommen, die Concentriq Embeddings auf der Concentriq-Softwareplattform zur Verfügung stellt, auf der die Daten eines Unternehmens von der Entdeckung bis zur klinischen Prüfung gespeichert, angereichert und analysiert werden.

David Cahané, Mitbegründer und Geschäftsführer von Bioptimus, sagte: ??"H-optimus-0 hat neue Maßstäbe in der KI-Leistung gesetzt und liefert klassenbeste Ergebnisse. Unser Ziel ist es, die wissenschaftliche Gemeinschaft zu unterstützen, und wir sind gespannt darauf, was auf der Grundlage unseres innovativen Histologie-Grundlagenmodells entstehen wird. Durch die Integration von H-optimus-0 in Concentriq Embeddings haben die Nutzer von Proscia nun Zugang zu einem leistungsstarken Tool, das die Entwicklung von KI-Modellen beschleunigt und nicht nur in der Präzisionsmedizin, sondern auch in der therapeutischen Forschung und Entwicklung zu Durchbrüchen führt."

Mit seinem beispiellosen Umfang und seiner Schulungstiefe innerhalb der Open-Source-Community nutzt H-optimus-0 modernste KI-Technologien, um die Entwicklung von Modellen voranzutreiben, die die Präzision und Effizienz der Pathologiediagnostik verbessern, die Leistung bestehender Modelle durchgängig erreichen oder übertreffen und neue Standards in diesem Bereich setzen. H-optimus-0 wurde auf einem riesigen Datensatz von über 500.000 Pathologie-Objektträgern trainiert und wurde mit einer Vielzahl von Fällen konfrontiert, so dass es in der Lage ist, effektiv über verschiedene Szenarien hinweg zu generalisieren.

Daten aus der realen Welt verbessern die Grundlagenmodelle

Proscias reale Daten (RWD) haben maßgeblich zum Erfolg von Basismodellen wie H-optimus-0 beigetragen. Mit qualitativ hochwertigen, vielfältigen und klinisch relevanten Datensätzen haben Proscias RWD die Erstellung skalierbarer Modelle ermöglicht, die in der Lage sind, die Entwicklung von KI in großem Maßstab in verschiedenen therapeutischen Bereichen zu unterstützen. Diese Modelle verändern die KI-Entwicklung in der Pathologie und spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von Innovationen in der Pathologie und darüber hinaus, die letztlich dazu führen, dass Therapien schneller zum Patienten gelangen.

David West, CEO von Proscia, sagte: "Von Concentriq Embeddings bis hin zu unserem Angebot an realen Daten sind wir bestrebt, den Teams in Biowissenschaften und Pathologie die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um die nächsten präzisen Therapien und Diagnosen voranzutreiben. Die Ergänzung von Concentriq Embeddings durch H-optimus-0 von Bioptimus wird unseren Anwendern helfen, schnell leistungsstarke Algorithmen in großem Maßstab zu entwickeln und das Versprechen einer KI-gesteuerten therapeutischen Forschung und Entwicklung zu erfüllen."

Beteiligen Sie sich an der Konversation: Entfaltung des vollen Werts von Grundlagenmodellen in der KI-Pathologie

Um herauszufinden, wie Grundlagenmodelle wie H-optimus-0 die KI-Entwicklung in der Pathologie verändern, wird Bioptimus am exklusiven Webinar von Proscia teilnehmen und Einblicke in die praktischen Strategien zur Nutzung dieser fortschrittlichen Modelle geben, um die KI-Innovation in der Pathologie zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Themen gehören die zentrale Rolle der Computerpathologie bei der Erzielung von Durchbrüchen in der Präzisionsmedizin und der therapeutischen Forschung und Entwicklung sowie die Frage, wie Grundlagenmodelle wie H-optimus-0 die KI-Entwicklung in der Pathologie verändern. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie die Anmeldeseite hier.

Über Bioptimus

Bioptimus baut das Referenz-KI-Grundlagenmodell in der Biologie auf, um Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung und biotechnologischen Innovation voranzutreiben. Mit einem Team von Weltklasse-Experten, dem Einsatz modernster KI-Technologien und dem Zugriff auf einzigartige proprietäre Daten in großem Maßstab wollen wir bahnbrechende Entdeckungen vorantreiben und Innovationen in der Biomedizin und darüber hinaus beschleunigen. Gehen Sie für weitere Informationen zu https://www.bioptimus.com.

Über Proscia

Proscia ist ein Softwareunternehmen, das den Übergang der Pathologie zu einer digitalen, datengesteuerten Disziplin beschleunigt und KI zur Förderung der Präzisionsmedizin einsetzt. Die Concentriq-Plattform für Unternehmenspathologie, das KI-Portfolio für Präzisionsmedizin und die Daten aus der realen Welt treiben die Entwicklung und den Einsatz neuartiger Therapien und Diagnosen voran, um den Kampf gegen die schwierigsten Krankheiten der Menschheit, wie Krebs, voranzutreiben. 14 der 20 größten Pharmaunternehmen und ein globales Netzwerk von Diagnoselaboren vertrauen täglich auf die Lösungen von Proscia. Das Unternehmen verfügt über eine 510(k)-Zulassung der FDA und war das erste Unternehmen, das die CE-IVDR-Zertifizierung erhielt, um die Primärdiagnose der digitalen Pathologie in der Europäischen Union voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter proscia.com, und folgen Sie Proscia auf LinkedIn und X.

Stephanie Libous

Press@bioptimus.com