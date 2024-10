Der 22-seitige Bericht wurde für neue Marktteilnehmer entwickelt und bietet wichtige Fakten und Experteneinblicke für den Einstieg in den amerikanischen Zahlungssektor.

Thredd, ein führender globaler Zahlungsabwickler der nächsten Generation, hat heute den Bericht "Launching in America. A guide to issuing via BIN sponsorship herausgegeben, einen kostenlosen Bericht für Programmmanager und Fintechs, die eine Expansion in den amerikanischen Zahlungsmarkt erwägen.

Der Leitfaden enthält wichtige Fakten und Experteneinblicke in die Herausforderungen und Anforderungen, mit denen ausländische Unternehmen konfrontiert sind, und ist ein Muss für Führungskräfte im globalen Zahlungsverkehr und für alle Unternehmen, die erwägen, ihr zahlungsbezogenes Leistungsangebot in die USA zu bringen.

"Der Eintritt in den US-Zahlungsverkehrsmarkt kann eine Herausforderung sein. Nachdem wir unseren Kunden erfolgreich dabei geholfen haben, haben wir diesen Leitfaden erstellt, um einige der wichtigsten Fakten und Erkenntnisse zu vermitteln", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. "Passporting-Programme in die USA sind komplex, aber mit einem gut durchdachten Plan können vorausschauende Unternehmen ihr Geschäft schnell ausbauen".

Der Inhalt des Leitfadens umfasst:

Warum der amerikanische Markt?

Aktuelles regulatorisches und geschäftliches Klima

Die wichtigsten Parteien und ihre Rollen

Anforderungen und Sorgfaltspflicht

BIN-Sponsoren bewerten und von ihnen bewertet werden

Definitionen, Checklisten und regulatorische Grundregeln

Einführung auf dem Markt

Schlussfolgerungen

Um ein kostenloses Exemplar des Leitfadens herunterzuladen, gehen Sie zu https://bit.ly/Launching-in-America.

Über Thredd:

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner für die Zahlungsabwicklung der nächsten Generation für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir verarbeiten jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kredit-Transaktionen und beliefern über 100 Fintechs, digitale Banken und eingebettete Finanzdienstleister in 44 Ländern, vom Verbraucher bis zum Unternehmen.

Das einzigartige Angebot von Thredd ist sein kundenorientierter Ansatz, der praktische Unterstützung mit moderner, zuverlässiger und skalierbarer Technologie kombiniert. Die bewährte Lösung von Thredd beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Zahlungskomponenten für Verbraucher und Unternehmen, die in digitale Banken eingebettet sind, sowie für Innovatoren in den Bereichen Ausgabenverwaltung, B2B-Zahlungen, Kryptowährungen, Kreditvergabe, Kreditvergabe, "Buy Now Pay Later" (BNPL), Devisen, Überweisungen und Open Banking. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden vom Konzept bis zur Umsetzung mit unseren leicht konfigurierbaren Lösungen ermöglichen wir diesen führenden Unternehmen die nötige Agilität, um ihre Kerngeschäftsziele zu erreichen.

Thredd unterstützt seit 2007 Marktführer und verfügt über eine äußerst zuverlässige Plattform mit einer Verfügbarkeit von 99,99 %. Die hochgradig anpassbaren Lösungen von Thredd auf unserer API-first-Plattform, die von unserer fundierten Branchenexpertise, unseren Mehrwertdiensten, unserer globalen Präsenz und unserer technischen Belastbarkeit umgeben sind, sind so konzipiert, dass sie sich problemlos skalieren lassen. Thredd ist von Visa und Mastercard für die weltweite Abwicklung von Transaktionen zertifiziert und verfügt über Niederlassungen in London, Newcastle, Singapur und Sydney sowie über Remote-Kollegen auf der ganzen Welt.

