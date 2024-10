Die Novartis-Aktie zeigt sich am Dienstag in positiver Verfassung und verzeichnet einen leichten Kursanstieg an der Schweizer Börse SIX. Gegen Mittag notierte das Papier bei 99,37 CHF, was einem Plus von 0,6 Prozent entspricht. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der letzten Monate fort, wobei die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief im Oktober 2023 bei 83,00 CHF bereits um beachtliche 19,72 Prozent zulegen konnte. Trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal 2024 um 7,58 Prozent auf 11,32 Milliarden CHF übertraf Novartis die Erwartungen beim Gewinn pro Aktie, der sich auf 1,44 CHF belief.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 7,50 USD je Aktie. Zudem rechnen Experten mit einer Erhöhung der Dividende auf 3,80 USD, nach 3,30 CHF im Vorjahr. Mit Spannung wird die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 29. Oktober 2024 erwartet, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung des Pharmariesen geben dürften. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 99,88 CHF, was nur knapp über dem aktuellen Kurs liegt und auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial hindeutet.

