23. Oktober 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Limited (das "Unternehmen", "Blender Bites" oder " Blender "), (CSE: BISS, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Linie von vorportionierten, hochwertigen, biologischen, pflanzlichen tiefgekühlten Functional Food-Produkten befasst, freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem Vertriebs-, Marketing- und kommerziellen Lösungsanbieter Acosta Inc. ("Acosta " oder "Sales Broker") zusammenarbeitet, um die Listung der 1-Step Smoothies und Frappes des Unternehmens im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten (die "USA") zu erleichtern.

Acosta, betrieben von IGNITE Sales Services, generiert Nachfrage- und Umsatzwachstum für aufstrebende Marken in verschiedenen Kategorien und gilt als eine der vertrauenswürdigsten Vertriebsagenturen in Nordamerika. Diese Zusammenarbeit bietet eine bedeutende Chance für die Expansion von Blender Bites in den USA, da der Sales Broker über ein umfassendes Know-how und umfangreiches Netzwerk in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Konsumgüter (CPG) verfügt. Als "führender Wachstumsmotor für Marken"[i], verfügt der Sales Broker, über eine beeindruckende Kundenliste und zeichnet sich durch die Bereitstellung datenbasierter Strategien und Analysen zur Optimierung von Marketingkampagnen sowie einen breiten Zugang zu verschiedenen Vertriebskanälen im Einzelhandel und in der Gastronomie aus.

Das Unternehmen und Acosta werden zusammenarbeiten, um strategisch aufeinander abgestimmte Geschäftspläne zu erstellen, mit denen das Marken- und Produktbewusstsein in den USA verbessert werden soll. Durch die Implementierung effektiver Marketingkampagnen möchte Blender Bites sich von Mitbewerbern abheben und seine 1-Step-Produktlinie hervorheben. Das Management geht davon aus, dass die Beteiligung des Sales Brokers erheblich zum langfristigen Wachstum im Einzelhandel in den USA beitragen wird, indem er dem Unternehmen dabei hilft, einen Anteil am wachsenden US-Smoothie-Markt zu erobern, der voraussichtlich vom Jahr 2024 bis 2033 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9,40 % pro Jahr auf 9,86 Mrd. $ wachsen wird#_edn2.

"Die Zusammenarbeit mit einem so seriösen und einflussreichen Broker, der seit mehr als 50 Jahren im Geschäft ist, ist ein entscheidender Moment für Blender Bites. Wir sind davon überzeugt, dass sein unvergleichliches Know-how und umfangreiches Netzwerk unsere Marktdurchdringung verbessern und unsere Markenpräsenz erhöhen werden. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserer Mission, den Verbrauchern in den USA nahrhafte, praktische Lebensmitteloptionen zugänglicher zu machen", so Chelsie Hodge, Gründerin und CEO von Blender Bites.

Blender Bites ist ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Linie von hochwertigen Tiefkühlgetränken mit Schwerpunkt auf Funktionalität befasst. Blender Bites wurde 2017 gegründet und hat sich schnell zu einem führenden Anbieter in der Kategorie "Easy Smoothie" in Nordamerika entwickelt. Mit dem Fokus auf "gesünderen Zutaten" und "Verbraucherfreundlichkeit" ist das Unternehmen stolz, vorportionierte Produkte ohne Kunststoffverpackungen anzubieten. Blender Bites-Produkte sind aus zertifiziert biologischem Anbau, GVO-frei, glutenfrei, milchfrei und sojafrei und sie enthalten funktionelle Inhaltsstoffe wie Vollwertvitamine, Kollagen und Probiotika. Die 1-Step Smoothies und 1-Step Frappes von Blender Bites werden in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 7.000 Geschäften erhältlich, darunter Walmart, Albertsons, HEB, Whole Foods und Publix.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich der Fähigkeit des Verkaufsmaklers, die Marken- und Produktbekanntheit, die Präsenz und die Marktdurchdringung des Unternehmens in den USA zu erhöhen, wirksame Marketingkampagnen durchzuführen, Blender Bites von den Wettbewerbern zu unterscheiden, zum langfristigen Wachstum des Einzelhandels in den USA beizutragen, indem er dem Unternehmen hilft, einen wesentlichen Anteil des US-Smoothie-Marktes zu erobern, sowie Prognosen zum Wachstum des US-Smoothie-Marktes. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Schwankungen auf den Kapitalmärkten, Wechselkurse, die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen, Energie und Versorgungsgütern; die Fähigkeit, Preiserhöhungen erfolgreich durchzusetzen; Stabilität im Wettbewerbsumfeld; das Ausbleiben von Produktrückrufen in der Zukunft; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf auf kostengünstiges Kapital zuzugreifen; und das Ausbleiben von unerwarteten oder unvorhergesehenen Ereignisse, die die aktuellen Pläne des Unternehmens wesentlich verändern würden. Alle diese Annahmen wurden aus Informationen abgeleitet, die dem Unternehmen gegenwärtig zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen, die das Unternehmen aus Drittquellen erhalten hat. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

