Die Evotec SE-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Mit einem Kursanstieg von 8,3 Prozent auf 6,44 Euro gehörte das Papier zu den Gewinnern im SDAX. Dieser signifikante Zuwachs erfolgte trotz eines Quartalsverlusts von 0,54 Euro je Aktie, was eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Dennoch konnte Evotec den Umsatz im abgelaufenen Quartal um knapp 7 Prozent auf 182,12 Millionen Euro steigern.

Shortseller unter Druck

Die positive Kursentwicklung scheint auch Auswirkungen auf die Shortseller zu haben. Der Hedgefonds Marshall Wace LLP reduzierte seine Short-Position von 1,09 Prozent Mitte Oktober auf aktuell 0,98 Prozent. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass einige Marktteilnehmer ihre skeptische Haltung gegenüber der Evotec-Aktie überdenken. Analysten sehen das mittlere Kursziel derzeit bei 9,76 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie suggeriert.

