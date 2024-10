Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete am Mittwoch im XETRA-Handel einen leichten Rückgang um 0,8 Prozent auf 308,10 EUR. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt die langfristige Entwicklung des Papiers positiv. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 17. Oktober bei 313,20 EUR erreicht, was nur 1,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 164,75 EUR am 25. Oktober 2023 hat die Aktie einen beachtlichen Anstieg von 88,71 Prozent verzeichnet.

Analysten-Einschätzungen und Dividendenaussichten

Analysten sehen für die MTU Aero Engines-Aktie weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 305,00 EUR, was in etwa dem aktuellen Kursniveau entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 13,13 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 2,57 EUR, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 EUR darstellt. Die Quartalszahlen für Q3 2024 werden voraussichtlich am 24. Oktober veröffentlicht und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

Anzeige

MTU Aero Engines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MTU Aero Engines-Analyse vom 24. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten MTU Aero Engines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MTU Aero Engines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MTU Aero Engines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...