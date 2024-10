Die Symrise-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der XETRA-Börse. Der Kurs kletterte um 0,4 Prozent auf 116,80 Euro, was Anleger optimistisch stimmt. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich das Papier damit deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 89,92 Euro bewegt, welches im Oktober 2023 erreicht wurde. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 120,50 Euro.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,23 Euro pro Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem wird für 2024 ein Gewinn je Aktie von 3,32 Euro vorhergesagt. Diese positiven Aussichten unterstreichen die solide Position von Symrise im Markt, trotz der Herausforderungen, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten zu bewältigen hatte.

Anzeige

Symrise-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Symrise-Analyse vom 24. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Symrise-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Symrise-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Symrise: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...