Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich robust trotz anstehender Veränderungen im Netzbereich. Mit einem aktuellen Kurs von 27,63 Euro liegt sie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 28,33 Euro. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 31,58 Euro, was das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht. Die geplante Abschaltung des 2G-Netzes bis 2028 markiert einen bedeutenden Schritt in der technologischen Weiterentwicklung. Durch die Umverteilung der Frequenzen auf modernere 4G- und 5G-Netze strebt das Unternehmen eine Verbesserung der mobilen Internetversorgung an, insbesondere in ländlichen Gebieten.

Neue Medienpartnerschaft eröffnet Chancen

Parallel zur Netzmodernisierung setzt die Deutsche Telekom auf strategische Partnerschaften. Eine neue Kooperation zwischen t-online, der größten deutschen Online-Plattform, und der Mein Geld Medien Gruppe verspricht, Finanzinhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Diese Zusammenarbeit könnte die Position der Telekom im digitalen Medienmarkt stärken und zusätzliche Wachstumschancen eröffnen.

