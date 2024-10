Die auf der Enlit bekannt gegebenen Schlüsselpositionen stärken TRCs globale Fähigkeiten im Bereich der Energiewende weiter

TRC Companies, Inc. (TRC), ein globales professionelles Dienstleistungsunternehmen, das integrierte Strategie, Beratung, Engineering und angewandte Technologien zur Unterstützung der Energiewende anbietet, gab die Einstellung mehrerer wichtiger Mitarbeiter in seinem EMEA-Geschäft bekannt. Diese Neueinstellungen treiben die Expansionsstrategie des Unternehmens voran sie stärken die Fähigkeiten des Unternehmens und ermöglichen ein erweitertes Dienstleistungsangebot, ein intensiveres Kundenengagement und ein kontinuierliches Wachstum in der gesamten EMEA-Region.

Die EU befindet sich in einem raschen Übergang zu einem dekarbonisierten Energiesystem, das von ehrgeizigen Klimazielen angetrieben wird. Unter anderem will sie bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Darüber hinaus hat sich Großbritannien dazu verpflichtet, bis 2050 einen Netto-Null-Stromverbrauch zu erreichen, und Irland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 einen Anteil von 70 Prozent erneuerbarer Energie zu erreichen. "Die Unterbrechungen und Schwankungen der erneuerbaren Energien werden auch weiterhin eine Herausforderung darstellen, so dass die Modernisierung der Netze von entscheidender Bedeutung ist, um Stabilität zu gewährleisten und Angebot und Nachfrage auszugleichen", sagte Miki Deric, Senior Vice President und Geschäftsführer für EMEA bei TRC.

"In diesem Umfeld werden Versorgungsunternehmen der digitalen Infrastruktur den Vorrang geben einschließlich fortschrittlicher Steuerungssysteme, IT/OT-Integration, vorausschauender Analytik und KI-gesteuerter Automatisierung -, um die Flexibilität und Belastbarkeit des Netzes zu verbessern, vorhandene Ressourcen zu optimieren und die zunehmende Speicherung erneuerbarer Energien zu verwalten", fügte Deric hinzu.

Neben der Ausweitung seiner Präsenz in EMEA stärkt TRC mit den neu angekündigten Teammitgliedern auch seine Expertise in jedem dieser kritischen Bereiche:

Morris Lyness kommt zu TRC als Principal, Energy Transition für EMEA. Er ist verantwortlich für die Implementierung und Integration verschiedener Netztechnologielösungen in den Bereichen Betriebstechnologien, Advanced Metering, DERMS, GIS und ISO/RTO-Marktlösungen. Lyness verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der globalen Energiewirtschaft in Großbritannien, Irland, Europa und dem Nahen Osten und ist auf die Bereitstellung von OT-Systemen und Energiemärkten spezialisiert.

Neil Walls wurde zum TRC-Vizepräsidenten für die Technologiebereitstellung in EMEA ernannt. Walls wird die Expansion von TRC in EMEA unterstützen und sich dabei auf Technologielösungen und die Bereitstellung durch Experten konzentrieren. Neil Walls verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Beratung, Design und Bereitstellung von Lösungen für Versorgungsunternehmen in allen Märkten.

Paul Van Dijk kommt als Vice President of Business Development für EMEA zu TRC und ist verantwortlich für den Aufbau und die Entwicklung einer leistungsstarken Geschäftsentwicklungsorganisation und die Förderung von Wachstum und Prozessen. Van Dijk kommt von GE Power zu TRC, wo er als Account Director und Country Leader für die Benelux-Länder tätig war und TSOs und DSOs erfolgreich mit Geospatial-Lösungen, SCADA EMS und ADMS sowie DERMs unterstützte.

"Unser globales Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Versorgungssektor und modernste IT/OT-Integrationsfähigkeiten, die uns in die einzigartige Lage versetzen, Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt bei der Vorbereitung auf die Anforderungen einer dezentralisierten, flexiblen und widerstandsfähigen Energiezukunft zu unterstützen", so Craig Cavanaugh, Präsident von TRCs Intelligent Grid Solutions.

Über TRC Companies

TRC ist ein weltweit führender Anbieter umweltorientierter und digitaler Lösungen, die auf die einzigartigen Herausforderungen der Energiewende zugeschnitten sind. Mit mehr als 55 Jahren bewährter Expertise liefern unsere geprüften Fachleute innovative Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer kritischen Infrastruktur. Mit über 8.000 engagierten Mitarbeitern bieten wir Beratungs-, Konstruktions-, Ingenieur- und Managementdienstleistungen an und begleiten komplexe Projekte von der Konzeption bis zum Abschluss. Wir engagieren uns unermüdlich für die Schaffung neuer Wege, damit die Welt gedeihen kann. Wir helfen unseren Kunden, sich unabhängig von den klimatischen Bedingungen, unter denen sie tätig sind, anzupassen, um dauerhafte, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Herausforderungen zu lösen, die darin bestehen, die Erde zu einem lebenswerteren Ort zu machen Gemeinschaft für Gemeinschaft und Projekt für Projekt. TRC liegt auf Platz 16 der ENR-Liste der Top 500 Designfirmen, auf Platz 5 im Bereich Energie und auf Platz 3 im Bereich Übertragung und Verteilung.

