NAIROBI (dpa-AFX) - Das UN-Umweltprogramm (UNEP) stellt an diesem Donnerstag (16.00 Uhr MESZ) seinen alljährlichen Bericht zu den sogenannten Emissionslücken vor. Wenige Wochen vor der Weltklimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku geht es in dieser Bestandsaufnahme um die Lücke zwischen den real zu erwartenden Emissionen von Treibhausgasen in den kommenden Jahren und den Werten, die für eine Erreichung der Pariser Klimaziele notwendig wären. Treibhausgase in der Atmosphäre, insbesondere Kohlendioxid, spielen eine Rolle beim weltweiten Temperaturanstieg.

In den Vorjahren hatte UNEP in dem Bericht vor einem deutlichen Anstieg der Erderwärmung gewarnt, der das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, deutlich in die Ferne rücken lässt. So warnte UNEP im vergangenen Jahr, dass es den Berechnungen zufolge am Ende dieses Jahrhunderts bis zu 2,9 Grad wärmer wäre als vor der Industrialisierung. Dies sei aber auch nur möglich, wenn alle Staaten ihre versprochenen Klimaschutzmaßnahmen bis 2030 tatsächlich umsetzen. UNEP forderte größere Anstrengungen vor allem der Industriestaaten./czy/DP/he