Phase-1-Dermatologie-Studie des Hauptkandidaten RLS-1496 soll Anfang 2025 in Europa beginnen

Europäischer Hauptsitz und klinischer Betrieb in Mailand, Italien, eingerichtet

CDP Venture Capital erweitert Rubedos jüngste Serie A zusammen mit anderen neuen Investoren

Rubedo Life Sciences, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung erstklassiger Therapien gegen alternde Zellen, die altersbedingte Krankheiten verursachen, verschrieben hat, gab heute die Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes und klinischen Betriebs in Mailand bekannt. Dies geschieht im Vorfeld der ersten Phase-1-Studie des Unternehmens für RLS-1496, einer First-in-Class-Therapie für entzündliche Hauterkrankungen, die Anfang nächsten Jahres in Europa durchgeführt werden soll. Dies wird die erste klinische Studie des Unternehmens sein, die außerhalb des Hauptsitzes in Kalifornien durchgeführt wird, ein Zeichen der Anerkennung der globalen Auswirkungen, die Alterskrankheiten auf das Leben der Patienten haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241023503898/de/

Marco Quarta (right), Rubedo Life Sciences CEO and Co-Founder, notarizes the incorporation of Rubedo's European Headquarters in Milan (Photo: Business Wire)

"Mit dem Übergang zu einem Unternehmen in der klinischen Phase haben wir die spannende Möglichkeit, erstklassige Talente und Infrastrukturen auf dem Kontinent zu nutzen, um unsere bahnbrechende Forschung auf dem Gebiet der zellulären Seneszenz in erstklassige Therapien für Patienten mit medizinischen Hautkrankheiten, bei denen seneszente Zellen eine Rolle spielen, und für die Hautalterung umzusetzen", sagte Marco Quarta, CEO und Mitgründer von Rubedo Life Sciences. "Mit der Unterstützung von hochkarätigen EU-Investoren wie CDP Venture Capital freuen wir uns sehr, diese Expansion nach Europa bekannt zu geben, da wir ein wirklich globales Unternehmen werden."

"Wir freuen uns, Partner zu werden und die Expansion von Rubedo Life Sciences in Italien zu unterstützen, die zwei der wichtigsten Prioritäten des Landes für die Zukunft widerspiegelt: strategische Investitionen in KI und Biotechnologie voranzutreiben und die Rückkehr von Spitzentalenten zu fördern. Diese Investition spiegelt unser Engagement für die Unterstützung von Innovationen wider und stärkt gleichzeitig die Position Italiens als Drehscheibe für diese hochwirksamen Branchen", sagte Agostino Scornajenchi, CEO und Geschäftsführer von CDP Venture Capital.

RLS-1496 ist ein topisch verabreichtes Therapeutikum, und die Phase-1-Studie wird Patienten mit Hauterkrankungen einschließen, um die Sicherheit in primären Endpunkten zu testen. Zu den sekundären Endpunkten gehören zelluläre Seneszenz und krankheitsassoziierte Biomarker. RLS-1496 wurde zunächst als topische Behandlung entwickelt, um einen effizienteren Wirksamkeitsnachweis im Vergleich zu einer systemisch verabreichten Therapie zu erbringen.

Über Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das ein breites Portfolio innovativer Therapien entwickelt, die auf Zellen abzielen, die chronische altersbedingte Krankheiten verursachen. Unsere firmeneigene ALEMBIC-Wirkstoffforschungsplattform hat neuartige erstklassige kleine Moleküle entwickelt, die selektiv auf verschiedene Arten von alternden Zellen abzielen, die eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Lungen-, Haut-, Krebs-, neurodegenerativen, fibrotischen und anderen chronischen Erkrankungen spielen. Das Führungsteam von Rubedo setzt sich aus Branchenführern und frühen Pionieren der Chemie, Technologie und Biowissenschaften zusammen, die über Erfahrungen in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung sowohl bei großen Pharma- als auch bei führenden Biotech-Unternehmen verfügen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sunnyvale, CA, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.rubedolife.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241023503898/de/

Contacts:

Medienkontakt

press@rubedolife.com