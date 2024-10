Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfreuliche GRESB-Ergebnisse 2024 für Helvetia



24.10.2024 / 07:00 CET/CEST







Medienmitteilung

Basel, 24. Oktober 2024

Bereits zum zweiten Mal haben drei Immobilienanlagegefässe von Helvetia am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen. Alle drei Anlagegefässe konnten ihre GRESB-Ergebnisse im Vergleich zum letzten Jahr steigern und erhielten wiederum eine Green-Star-Auszeichnung. Die Auszeichnungen unterstreichen Helvetias Ambitionen im Bereich verantwortungsvolles Investieren mit einem Netto-Null-Ziel für indirekte Emissionen bis 2050. Die beiden Immobilienanlagegruppen der Helvetia Anlagestiftung (Immobilien Schweiz und Immobilien Romandie) und der kotierte Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund der Helvetia Asset Management AG wurden zum zweiten Mal durch GRESB bewertet und konnten 2024 ihre Punkte im GRESB Score steigern. Die drei Anlagegefässe, die insgesamt über ein verwaltetes Vermögen von rund CHF 3 Mrd. verfügen, erreichten in der diesjährigen GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark-Analyse für Immobilien erfreuliche GRESB Scores (80 bzw. 81 von 100 möglichen Punkten) und im relativen Benchmarkvergleich 3 von insgesamt 5 Sternen. Mit diesen guten Ergebnissen erfüllen alle drei Anlagegefässe das Kriterium für die zusätzlich vergebene Green-Star-Auszeichnung. Gefäss Score1 Rating2 Green Star3 Helvetia Anlagegruppe

Immobilien Schweiz 81 Punkte *** Sterne Green-Star-Auszeichnung Helvetia Anlagegruppe

Immobilien Romandie 80 Punkte *** Sterne Green-Star-Auszeichnung Helvetia (CH) Swiss Property Fund 80 Punkte *** Sterne Green-Star-Auszeichnung

1 Der GRESB Score ist ein Wert von 0 bis maximal 100 und setzt sich aus der Gewichtung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitskategorien zusammen.

2 Das GRESB Rating basiert auf dem GRESB Score und seiner Quintilposition im Vergleich zu allen Teilnehmern der jährlichen GRESB Bewertung. 5 Sterne = Top Quintil im globalen Teilnehmerfeld, 1 Stern = unterstes Quintil im globalen Teilnehmerfeld.

3 GRESB zeichnet Immobilienvehikel mit einer Green Star Auszeichnung aus, wenn diese einen Score von mehr als 50% der Punkte in den Kategorien Management und Performance erreichen. 2024 nahmen insgesamt 2 223 Immobilienanlagevehikel am GRESB Nachhaltigkeitsbenchmark teil. GRESB ist eine unabhängige Organisation, welche jährlich den führenden globalen Nachhaltigkeits-Benchmark für die Immobilienbranche erstellt. GRESB stellt Investoren unabhängige, transparente und standardisierte Benchmark-Ergebnisse zur ESG-Leistung und zu Best Practices im Bereich Nachhaltigkeit für Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, Fonds und Vermögenswerte weltweit zur Verfügung. «Wir freuen uns, dieses Jahr bereits zum zweiten Mal bei GRESB mitgemacht zu haben und unseren Investoren eine Verbesserung der Ergebnisse sowie die Green-Star-Auszeichnung für unsere drei Immobilienanlagegefässe präsentieren zu dürfen. Die Teilnahme reflektiert die Bedeutung von ESG-Faktoren in unseren Anlageprozessen und unterstreicht unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer von Helvetia. Netto-Null Ziel bis 2050 im Anlagegeschäft

Die erreichten GRESB-Resultate sind das Ergebnis umfassender Bestrebungen, die drei Immobilienanlagegefässe nachhaltig auszurichten. Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sind zentraler Bestandteil des Helvetia Nachhaltigkeitsansatzes und verantwortungsvolles Investieren ein strategisches Ziel der Helvetia Gruppe, um ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt wahrzunehmen. Bis 2050 sollen die Anlageportfolios schrittweise auf Netto-Null-Emissionen ausgerichtet werden und damit die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens erfüllen. Weitere Informationen sind unter folgenden Links verfügbar: Helvetia Anlagestiftung

Helvetia Asset Management AG

Nachhaltigkeit bei der Helvetia Gruppe

GRESB Rebecca Blum

Corporate Communications Telefon: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

Über Helvetia Anlagestiftung

Die 1993 gegründete Helvetia Anlagestiftung ist eine Stiftung nach schweizerischem Recht im Sinne von Art. 53g BVG und Art. 80 ff. ZGB, die der Aufsicht der OAK BV unterstellt ist. Sie bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr von den Anlegern anvertrauten Vorsorgegelder. Hierfür offeriert sie Anlagegruppen in den Bereichen Immobilien, Hypotheken, Mischgefässe und Wertschriften. Ihr Anlegerkreis besteht aus Vorsorgeeinrichtigungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen. Die Anlegversammlung ist oberstets Organ der Anlagestiftung. Immobilien Anlagegruppen der Helvetia Anlagestiftung Name Immobilien Schweiz Immobilien Romandie Valor / ISIN 18823078 30120010 ISIN CH0188230780 CH0301200108 Bloomberg IMMSCHW SW IMMROMD SW Anlegerkreis Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz Gründungsjahr 2012 2016 Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 1. Januar bis 31. Dezember Geschäftsführung Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel Edmond de Rothschild REIM (Schweiz)AG, Genf Depotbank J. Safra Sarasin, Zürich J. Safra Sarasin, Zürich Aufsichtsbehörde OAK BV, Bern OAK BV, Bern

Die Prospekte und Factsheets der Anlagegruppen sowie der Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht der Helvetia Anlagestiftung sind unter www.helvetia-anlagestiftung.ch verfügbar.



Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen. Fondsinformationen Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Tickersymbol HSPF Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht Fondsdomizil Schweiz Anlegerkreis Unbeschränkt Ertragsverwendung ausschüttend Lancierungsdatum 3. Juni 2020 Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar. Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website unter www.helvetia-am.ch . Haftungsausschluss

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Angaben und Beschreibungen zu den genannten Anlageguppen der Helvetia Anlagestiftung gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfängerin / des jeweiligen Empfängers. Die Empfängerin / der Empfänger ist sich zudem bewusst, dass sich das in der Medienmitteilung genannte Rating in Zukunft ändern kann.

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Helvetia (CH) Swiss Property Funds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») .i.V.m. Art. 4 Abs. 3 - 5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.



Ende der Medienmitteilungen