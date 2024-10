Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, ist stolz darauf, seine Kindersicherungslösung vorzustellen, die jetzt mit den Abzeichen der Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA) und GDPRkids Privacy Assured. Die erweiterte Kindersicherung von Xsolla bietet Spieleentwicklern eine integrierte Lösung, um junge Spieler zu schützen und gleichzeitig Eltern die Möglichkeit zu geben, den Zugang ihrer Kinder zu digitalen Zahlungen zu verwalten und zu kontrollieren und sichere Transaktionen zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241023110949/de/

(Graphic: Xsolla)

In dem Maße, in dem Entwickler beginnen, Direct-to-Consumer-Strategien wie Webshops zu nutzen, um den Verkauf über Plattformen zu ergänzen, stehen sie vor neuen Herausforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften. Während Plattformen viele regulatorische Fragen regeln, müssen sich Spiele, die direkt an Verbraucher verkauft werden, mit Komplexitäten auseinandersetzen, vor denen Plattformen sie bisher geschützt haben. Dies ist in den letzten Jahren besonders kritisch geworden, da die Federal Trade Commission (FTC) gegen mehrere Spieleentwickler und Anbieter digitaler Inhalte wegen Verstößen gegen den Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) vorgegangen ist.

Die Einhaltung rechtlicher Standards wie COPPA und GDPR, um die rechtlichen Anforderungen in jedem Markt zu erfüllen, unterstreicht die steigende Nachfrage nach effektiven Lösungen zur elterlichen Kontrolle in Forme einer Kindersicherung. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage insbesondere auf Plattformen, auf denen jüngere Spieler anfälliger für exzessive Ausgaben sind hat Xsolla nach seiner Partnerschaft mit PRIVO im letzten Jahr eine robuste Suite von Kindersicherungs-Tools entwickelt.

Zu den wichtigsten Funktionen der Xsolla-Kindersicherung gehören:

Altersbeschränkung : Genaue Überprüfung des Alters der Benutzer, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Minderjährige vor unbefugten Transaktionen zu schützen.

: Genaue Überprüfung des Alters der Benutzer, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Minderjährige vor unbefugten Transaktionen zu schützen. Zustimmung der Erziehungsberechtigten Echtzeit-Benachrichtigungen und -Genehmigungen : Ermöglichen es den Erziehungsberechtigten, sofortige E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen zu erhalten, um von Minderjährigen initiierte Transaktionen zu genehmigen oder abzulehnen, was eine zusätzliche Sicherheits- und Kontrollebene darstellt.

: Ermöglichen es den Erziehungsberechtigten, sofortige E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen zu erhalten, um von Minderjährigen initiierte Transaktionen zu genehmigen oder abzulehnen, was eine zusätzliche Sicherheits- und Kontrollebene darstellt. Umfassende Transaktionhistorie : Diese Option zeigt alle Transaktionen auf dem Xsolla-Konto des Erziehungsberechtigten an und bietet vollständige Transparenz und einfache Überwachung.

: Diese Option zeigt alle Transaktionen auf dem Xsolla-Konto des Erziehungsberechtigten an und bietet vollständige Transparenz und einfache Überwachung. Ausgabenlimits: Ermöglicht es den Erziehungsberechtigten, spezifische Ausgabenlimits und Berechtigungen für Minderjährige festzulegen, um das Erlebnis auf die Bedürfnisse der Familie zuzuschneiden.

Anton Zelenin, Chief Product Officer, Fintech bei Xsolla, teilte seine Gedanken zur Veröffentlichung mit: "Wir bei Xsolla glauben, dass die Schaffung einer sicheren Umgebung für junge Gamer von entscheidender Bedeutung ist. Unsere COPPA-zertifizierten Kindersicherungen unterstützen Eltern und Entwickler, indem sie Transparenz und Sicherheit bei Spieltransaktionen gewährleisten. Wir sind bestrebt, Entwicklern dabei zu helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Familien ein sicheres Gefühl zu geben."

Die Kindersicherungslösung von Xsolla ermöglicht es Spieleentwicklern, die globalen Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig den Eltern eine bessere Übersicht und Kontrolle über die Transaktionen im Spiel zu geben. Durch die Integration dieser Funktion geht Xsolla auf die kritischen Bedenken ein, Kinder vor unerlaubten oder übermäßigen Käufen zu schützen, und fördert so eine sicherere Spielumgebung für Familien weltweit.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Videospiel-Commerce-Unternehmen mit einem robusten und leistungsstarken Satz an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -herausgebern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel besteht das Ziel von Xsolla darin, die systemimmanente Komplexität des globalen Vertriebs und Marketings sowie der Monetarisierung zu bewältigen, um unseren Partnern zu helfen, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsatz zu erzielen und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen eingetragenen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Darüber hinaus unterhält es Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt führende Gaming-Partner wie Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

Für weitere Informationen und Einblicke besuchen Sie bitte xsolla.com

