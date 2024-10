DJ Beiersdorf steigert Umsatz und bestätigt Ziele Gesamtjahr

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten den Umsatz organisch deutlich gesteigert, vor allem getrieben durch das Segment Consumer mit Marken wie Nivea und Eucerin. Die Luxuskosmetikmarke La Prairie bremste allerdings weiterhin das Wachstum. Der Hamburger Konsumgüterkonzern sieht sich auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr - sowohl beim Umsatz als auch beim Margenziel.

Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern mitteilte, stieg der Umsatz auf Konzernebene im Neunmonatszeitraum organisch um 6,5 Prozent auf rund 7,6 Milliarden Euro. Im Segment Consumer legte der Umsatz organisch um 7,3 Prozent auf 6,26 Milliarden Euro zu. Im Segment Tesa betrug er 1,29 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 3,1 Prozent.

Im dritten Quartal allein seien laut Konzern die Erholung des Nordamerikageschäfts, die weiter gute Umsatzentwicklung in den Emerging Markets sowie die Derma-Marken die Haupttreiber gewesen. Auch habe der neue Anti-Hautalterungs-Wirkstoff Epicelline wenige Wochen nach der Einführung im September mit der Marke Eucerin "hervorragende Umsatzergebnisse" erzielt, so CEO Vincent Warnery. "Der Luxusmarkt hingegen bleibt schwierig, vor allem in China."

Die absoluten Umsatzzahlen lagen auf Konzernebene und in beiden Segmenten leicht bzw bei Tesa marginal unter den Markterwartungen in einer Visible-Alpha-Konsensschätzung.

Im Gesamtjahr will der DAX-Konzern weiterhin auf Konzernebene sowie im Segment Consumer organisch den Umsatz um 6 bis 8 Prozent steigern, bei Tesa 2 bis 5 Prozent. Im Segment Consumer soll sich die Marge um 50 Basispunkte zum Vorjahreswert von 12,9 Prozent verbessern, die Konsensschätzung liegt Visible Alpha zufolge derzeit bei 13,44 Prozent. Die bereinigte Konzern-EBIT-Marge soll weiterhin leicht über Vorjahr liegen (Konsens derzeit: 13,9 Prozent, 2023: 13,4). Bei Tesa soll die Marge auf Vorjahresniveau (16,0 Prozent) landen.

