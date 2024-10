EQS-News: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Villeroy & Boch erreicht erstmals Konzernumsatz von über 1 Milliarde Euro



24.10.2024 / 08:00 CET/CEST

Presseinformation

Mettlach, 24. Oktober 2024

Zwischenbericht zum dritten Quartal 2024

Konzernumsatz mit 1.007,8 Mio. € (Vorjahr: 650,6 Mio. €) erstmals über 1 Milliarde

Operatives EBIT mit 64,5 Mio. € um 11,6 % über Vorjahr

Jahresüberschuss unter dem Einfluss von akquisitionsbedingten Einmaleffekten sowie Finanzierungskosten mit 5,6 Mio. € deutlich unter Vorjahr (37,7 Mio. €)

Bestätigung der Prognose für Umsatz, operatives Ergebnis (EBIT) und Investitionen für das Gesamtjahr 2024

Konzernumsatz: 1.007,8 Mio. €

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 erzielte der Villeroy & Boch-Konzern einen Umsatz (inkl. Lizenzerlöse) in Höhe von 1.007,8 Mio. € und überschritt erstmals die 1-Milliarde-Euro-Grenze. Damit lag der Konzern akquisitionsbedingt um 357,2 Mio. € bzw. 54,9 % über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ideal Standard trug ab dem 1. März 2024 mit Umsatzerlösen in Höhe von 364,6 Mio. € zum Konzernumsatz bei.

Operatives EBIT: 64,5 Mio. €

Innerhalb der ersten drei Quartale 2024 wurde ein operatives EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) in Höhe von 64,5 Mio. € erzielt, das um 11,6 % über dem Vorjahr lag.

Konzernergebnis: 5,6 Mio. €

Unter dem Einfluss von akquisitionsbedingten Einmaleffekten sowie Finanzierungskosten beträgt das Konzernergebnis 5,6 Mio. € und liegt deutlich unter Vorjahr.

Entwicklung in den Unternehmensbereichen

Der Unternehmensbereich Bad & Wellness erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 799,5 Mio. € und lag damit akquisitionsbedingt um 83,5 % über dem Vorjahr. Dabei erzielten die Ideal Standard-Gesellschaften ab dem 1. März 2024 einen Umsatz in Höhe von 364,6 Mio. €. Trotz der weiterhin gedämpften Entwicklung des Bausektors konnte akquisitionsbereinigt das Umsatzniveau des Vorjahres erreicht werden. In den Geschäftsfeldern Sanitärkeramik und Armaturen wurden die größten Umsatzzuwächse erzielt. Der Unternehmensbereich Bad & Wellness erreichte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen operativen Gewinn (EBIT) in Höhe von 52,3 Mio. € und lag damit 14,4 % über Vorjahr.

Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle erzielte einen Umsatz in Höhe von 206,2 Mio. € und lag somit vor allem aufgrund der konjunkturbedingt schwachen Konsumentennachfrage um 2,9 % bzw. 6,1 Mio. € unter dem Vorjahr. Im E-Commerce konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. In den eigenen Einzelhandelsgeschäften konnte eine stabile Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau erreicht werden. Umsatzrückgänge mussten dagegen in den Concession-Shops und bei den stationären Handelspartnern hingenommen werden. Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle schloss mit einem operativen Ergebnis (EBIT) in Höhe von 12,2 Mio. € ab und lag geringfügig über dem Vorjahr.

Investitionen

Im Zeitraum von Januar bis September 2024 wurden Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen in Höhe von 31,0 Mio. € getätigt, wovon 26,7 Mio. € auf den Unternehmensbereich Bad & Wellness sowie 4,3 Mio. € auf den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle entfielen. Die Zugänge zum Erstkonsolidierungszeitpunkt (29. Februar 2024) im Zusammenhang mit der Ideal Standard-Akquisition sind in den vorgenannten Zahlen nicht enthalten.

Ausblick für das Gesamtjahr 2024

Der Vorstand der Villeroy & Boch AG erwartet weiterhin eine akquisitionsbedingte, deutliche Steigerung des Umsatzes, des operativen Ergebnisses (EBIT) und der Investitionen. Damit bestätigt er seine in Verbindung mit dem Jahresabschluss getroffene Prognose für das Gesamtjahr 2024.

Den vollständigen Finanzbericht zum Download finden Sie unter:

http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen.html

Bei Rückfragen:

Melanie Schnitzler

Head of Corporate Communications

Tel: +49 (0) 151 / 23 54 75 55

E-Mail: schnitzler.melanie@villeroy-boch.com



westrich.anabell@villeroy-boch.com

