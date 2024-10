EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Geschäftsentwicklung der LPKF SE nach neun Monaten 2024



24.10.2024 / 08:00 CET/CEST

Megatrend KI und Transformation im Halbleitermarkt sorgen für starke Nachfrage nach LIDE-Produkten

Anhaltende Investitionszurückhaltung im Automobilmarkt führt zu leichter Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr

Konkrete Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten und zur Optimierung der Effizienz wurden identifiziert und werden derzeit umgesetzt Garbsen, den 24. Oktober 2024 - Das Technologieunternehmen LPKF Laser & Electronics SE hat heute seinen Finanzbericht zum dritten Quartal 2024 veröffentlicht. Die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Anlagen- und Maschinenbauer bleiben im Jahresverlauf angespannt. Eine Investitionszurückhaltung insbesondere im Automobilsektor ist auch für LPKF spürbar. Trotz dieser Herausforderungen konnte sich das Unternehmen solide behaupten. Besonders hervorzuheben ist die weiter steigende und sich verstetigende Nachfrage nach der LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching), die durch den Megatrend Künstliche Intelligenz und die Transformation hin zu Glassubstraten im Halbleitermarkt angetrieben wird. Finanzielle Kennzahlen Der Umsatz erreichte nach neun Monaten 82,5 Mio. EUR (9M 23: 80,9 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei -5,6 Mio. EUR, das EBIT bei -6,7 Mio. EUR (9M 23: -4,6 Mio. EUR). Im dritten Quartal betrug der Umsatz 27,3 Mio. EUR (Q3 23: 33 Mio. EUR) und das EBIT -1,2 Mio. EUR (Q3 23: 2,6 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT lag im dritten Quartal bei -0,6 Mio. EUR. Damit liegt LPKF im Rahmen der eigenen Prognose für das dritte Quartal 2024 (Umsatz zwischen 26 und 31 Mio. EUR, bereinigtes EBIT im Bereich von -3 bis 2 Mio. EUR).



Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 84,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr (9M 23: 94,0 Mio. EUR) entspricht. Der Auftragsbestand sank von 76,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 61,2 Mio. EUR. LPKF geht davon aus, dass sich der Auftragseingang in den Segmenten Electronics und Solar in den kommenden Monaten verbessern wird, während im Segment Welding aufgrund der Schwäche im Automobilsektor keine kurzfristigen Verbesserungen erwartet werden.



Der Blick auf die Geschäftsentwicklung in den Segmenten zeigt ein gemischtes Bild. Das Segment Welding ist weiterhin stark von der schwächelnden Automobilindustrie betroffen. Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang bleiben hinter den Erwartungen zurück. Trotz der Einführung einer neuen Produktlinie zur Erweiterung des adressierbaren Markts erwartet LPKF in naher Zukunft keine spürbare Verbesserung in diesem Segment und hat Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten eingeleitet.



Die neue Biotechnologiesparte ARRALYZE stößt seit Markteintritt auf großes Interesse in verschiedenen Anwendungsfeldern der Einzelzellanalyse. Sowohl in Europa als auch in den USA arbeitet LPKF mit Kooperationspartnern zusammen, die den Einsatz von ARRALYZE bei sich verproben.



Die Dynamik im Geschäft mit LIDE-Systemen setzt sich fort und verstetigt sich weiter; LPKF rechnet mit einer Verdoppelung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr. Mit dem patentierten LIDE-Verfahren zur Glasbearbeitung liefert LPKF die Schlüsseltechnologie, um die Performance von Mikrochips zu steigern. Große Halbleiterhersteller haben öffentlich angekündigt, dass sie Glas für Advanced Packaging einsetzen werden. Das betrifft zunächst Anwendungen für das von KI-getriebene High-Performance Computing. Dieser Paradigmenwechsel hat zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach LPKFs einzigartigen und hochentwickelten LIDE-Systemen geführt.. Im Display-Bereich sieht das Unternehmen nach Abschluss einer Entwicklungspartnerschaft mit einem führenden Display-Hersteller weiterhin gute Chancen für eine Serienanwendung der LIDE-Technologie.

Maßnahmen zur Optimierung der Effizienz In Zusammenarbeit mit einem externen Berater hat LPKF gezielt Bereiche identifiziert, in denen das Unternehmen seine Effizienz verbessern und die Kosten deutlich senken kann. Für diese Bereiche wurden konkrete Maßnahmen erarbeitet, die nun mit hoher Priorität umgesetzt werden. Ziel ist es, die Betriebskosten zu senken und die Effizienz im gesamten Konzern zu steigern. Es wird erwartet, dass dies zu jährlichen Gesamteinsparungen von etwa 5 - 7 Mio. EUR führen wird, was die EBIT-Marge in 2025 deutlich verbessern wird.

Ausblick Mittelfristig strebt LPKF weiterhin an, die Profitabilität des Konzerns auf eine attraktive zweistellige EBIT-Marge zu steigern. Die LIDE-Technologie wird dabei eine wesentliche Rolle spielen. LPKF ist aktuell sehr zufrieden mit der Dynamik in diesem Bereich. Kurzfristig muss sich das Unternehmen jedoch einigen Herausforderungen stellen, darunter die schwache Konjunktur, die Investitionszurückhaltung wichtiger Kunden insbesondere im Automobilmarkt und die Auswirkungen auf das Welding-Geschäft. Aus diesem Grund wurden die Erwartungen für das laufende Jahr leicht nach unten angepasst.



Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet LPKF jetzt einen Konzernumsatz von 125 - 130 Mio. EUR (vorher: 130 bis 135 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 3,5 - 6,5 % (vorher: 4 % und 7 %).



Mittelfristig will LPKF, wie bereits kommuniziert, eine attraktive einstellige Wachstumsrate für das Kerngeschäft erzielen. Die neuen Geschäftsinitiativen im Halbleiter-, Display- und Biotechnologiemarkt sollen neben dem Kerngeschäft mittelfristig insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Umsatz beisteuern. Auf Basis des Umsatzwachstums und der daraus resultierenden Skaleneffekte strebt der Vorstand für den LPKF-Konzern in den kommenden Jahren eine attraktive zweistellige EBIT-Marge an.



Der Quartalsfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen verfügbar.



*Das bereinigte EBIT ist das EBIT bereinigt um Restrukturierungs- und Abfindungskosten und Veränderungen des Long Term Incentives (LTI) aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet LPKF hierbei mit Kosten in Höhe von 0,5 - 1,5 % des Umsatzes. Das bereinigte EBIT wird berichtet, um die operative Ertragskraft durch die Eliminierung von Sondereinflüssen auch zwischen den Perioden vergleichen zu können.

Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics SE ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).





Kontakt:

Bettina Schäfer, Senior Manager Investor Relations & Corporate Communication

investorrelations@lpkf.com



