FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic drehen am Donnerstag am Tief seit eineinhalb Jahren vorbörslich nach oben ab. Mit 58,80 Euro hatten sie sich am Vortag dem Niveau vom Mai 2023 genähert, doch vorbörslich gab es nach soliden Zahlen und einem angehobenen Margenausblick Kursgewinne. Beim Broker Lang & Schwarz wurden die Titel fast fünf Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt.

Der Waferhersteller blickt wegen Verzögerungen beim Produktionsanlauf in der neuen Waferfabrik in Singapur in der Tendenz etwas positiver auf die diesjährige Margenentwicklung. Im dritten Quartal lief es außerdem besser als von Analysten erwartet. In einem ersten Kommentar sagte ein Händler, das Ziel einer 24- bis 26-prozentigen operativen Marge sollte der Aktie helfen nach ihrer schwachen Kursentwicklung. In diesem Jahr haben die Siltronic-Aktien ein Drittel verloren./tih/jha/