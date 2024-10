Die Yue Yuen Industrial Aktie verzeichnete am 24. Oktober 2024 einen signifikanten Kursrückgang von 4,36% auf 1,755 EUR. Trotz dieses Rücksetzers zeigt sich die Aktie des Schuhherstellers im Jahresvergleich mit einem Plus von 65,09% weiterhin in einer robusten Verfassung. Die jüngste Kursschwäche steht im Kontrast zu den soliden Fundamentaldaten des Unternehmens. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,36 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,30 erscheint die Aktie nach wie vor attraktiv bewertet.

Dividendenrendite als Highlight

Besonders bemerkenswert ist die für das Geschäftsjahr 2024 prognostizierte Dividendenrendite von 8,01%. Diese überdurchschnittlich hohe Ausschüttung könnte für Anleger, die auf regelmäßige Erträge setzen, von besonderem Interesse sein. Angesichts der aktuellen Marktlage bleibt abzuwarten, ob sich der [...]

