Von Ian Walker

FRANKFURT (Dow Jones)--Eni verkauft eine 25-prozentige Beteiligung an seinem Mobilitätsunternehmen Enilive an KKR & Co für 2,94 Milliarden Euro. Der italienische Energiekonzern teilte mit, dass er im Rahmen der Transaktion vor dem Abschluss eine Kapitalerhöhung in Höhe von 500 Millionen Euro durchführen wird. Der Wert von Enilive beläuft sich auf 11,75 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit. "Diese Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Geschäftsstrategie im Zusammenhang mit der Energiewende dar", sagte Claudio Descalzi, Vorstandsvorsitzender von Eni.

October 24, 2024 01:58 ET (05:58 GMT)

