Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada hat ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,75% gesenkt, so die Experten von XTB.Dies sei die vierte Senkung in Folge seit Juni. Die Inflation sei von 2,7% im Juni auf 1,6% im September gesunken und habe damit das Ziel von 2% erreicht. Es werde erwartet, dass sie in etwa auf diesem Niveau bleibe. Die Bank strebe eine niedrige, stabile Inflation an und wolle gleichzeitig das Wirtschaftswachstum durch weitere mögliche Zinssenkungen unterstützen. Zu den Risiken für die Inflationsaussichten würden schwache Ausgaben der privaten Haushalte und Unternehmensinvestitionen gehören, aber insgesamt seien die Risiken ausgeglichen, da sich die Inflation in der Nähe des Ziels stabilisiere. ...

