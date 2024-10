EQS-Media / 24.10.2024 / 08:50 CET/CEST

Paris, 24. Oktober 2024 Pressemitteilung La Française Real Estate Managers gewinnt neuen Mieter in Leinfelden-Echterdingen La Française Real Estate Managers (REM) konnte einen Vermietungserfolg im Gebäude "Messeblick" in Leinfelden-Echterdingen erzielen und mit der Lenze Vertrieb GmbH einen neuen Mieter gewinnen. Das weltweit tätige Unternehmen, das auf Antriebstechnik und Automatisierungslösungen spezialisiert ist, wird die neu angemietete Fläche am Jahresende beziehen. Damit ist die Immobilie mit ca. 14.400 m² (rund 3.000 m² Retail-, der Rest Bürofläche) voll vermietet. Gleichzeitig konnte La Française REM die Mietverträge mit allen vier Bestandsmietern langfristig verlängern. Diese Erfolge sprechen für die sehr gute Lage der Immobilie sowie auch für die hervorragende Gebäudequalität. Das Objekt befindet sich in Leinfelden-Echterdingen, einem florierenden Vorort von Stuttgart, und ist nur 10 km vom Stadtzentrum entfernt. Aufgrund der Nähe zur Autobahn A8, S-Bahn und U-Bahn ist die Immobilie verkehrstechnisch bestens angebunden und liegt in unmittelbarer Umgebung zum Flughafen und zur Messe Stuttgart. Mark Wolter, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Germany, kommentiert: "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, das Gebäude "Messeblick" mit Lenze Vertrieb GmbH voll zu vermieten und heißen den neuen Mieter herzlich willkommen. Unser Augenmerk wird in den kommenden Jahren auf der weiteren Verbesserung der Immobilie liegen, um sie in Leinfelden-Echterdingen dauerhaft als modernes Bürogebäude zu etablieren." La Française Real Estate Managers wurde bei der Vermietung von Colliers International Deutschland GmbH beraten. Über La Française Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Multi-Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern. Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste "Banque à Mission", ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt. Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind. Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 152 Milliarden Euro (30.06.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien. Weitere Informationen unter la-francaise.com La Française Pressekontakt: La Française Real Estate Managers Germany

