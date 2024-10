Lenovo, das globale Technologieunternehmen, hat Ashley Gorakhpurwalla zum Leiter des Geschäftsbereichs Infrastructure Solutions der Gruppe ernannt. Er kommt am 11.November als Executive Vice President Lenovo und President of the Infrastructure Solutions Group zu Lenovo und fungiert außerdem als Mitglied des Lenovo Executive Committee, dem Führungsteam der Gruppe.

Gorakhpurwalla ist in der Branche weithin bekannt und hat mehrere Unternehmen für Infrastruktursysteme und Speichergeräte mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar für globale Technologieunternehmen geleitet. Besonders hervorzuheben ist seine Tätigkeit als Präsident und General Manager für Server- und Infrastruktursysteme bei Dell EMC, wo er ein 20 Milliarden US-Dollar schweres Unternehmen leitete, das die Geschäftsbereiche PowerEdge Server, Hyperconverged Infrastructure und Extreme Scale Infrastructure sowie die Forschung und Entwicklung für die Speicher- und Datenschutzplattform des Unternehmens umfasste. Unter seiner Führung konnte das Server- und Speichergeschäft zur weltweiten Nummer eins heranwachsen.

Yuanqing Yang, Vorstandsvorsitzender und CEO von Lenovo, kommentierte die Ernennung wie folgt: "Ashley kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt auf unserem Weg zur Hybrid-KI zu Lenovo, an dem die Stärke und Tiefe unseres Portfolios, unserer Innovationen und unserer Ökosystempartnerschaften die Lebensqualität des Einzelnen verbessern und Unternehmen eine höhere Produktivität bescheren. Mit seiner vielfältigen Branchenerfahrung, seinem soliden technischen Hintergrund, seinen bewährten Führungsqualitäten und seinem Erfolg bei der Skalierung von Multimilliarden-Dollar-Unternehmen ist Ashley bestens positioniert, um profitables Wachstum für das ISG-Geschäft voranzutreiben."

Gorakhpurwalla fügte hinzu: "Ich bewundere seit langem das bemerkenswerte Wachstum und die Führungsrolle von Lenovo in der Branche. Als jemand mit großer Begeisterung für Systeme freue ich mich daher sehr, zu einer Organisation zurückzukehren, um mit Unternehmenskunden zusammenzuarbeiten und ihnen bei der Transformation ihres Geschäfts zu helfen. In dieser spannenden Ära der KI das Infrastrukturgeschäft von Lenovo zu leiten bietet uns eine enorme Chance, auf dem soliden Fundament des Unternehmens aufzubauen, um zukünftiges Wachstum zu beschleunigen."

