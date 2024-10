- NGX hat Tests zur Optimierung des Fließbildes erfolgreich abgeschlossen und ein Graphitkonzentrat mit einem Gehalt von über 98 % TGC ("Total Graphitic Carbon", Gesamtgraphitkohlenstoff) produziert, das sich als Anodenaktivmaterial für Lithium-Ionen-Batterien eignet

- Die Untersuchungen führten zu einer Erhöhung des durchschnittlichen Graphitgehalts von 94 % auf 98 % TGC ohne Verringerung der Ausbeute

- Das Graphitkonzentrat mit höherem Reinheitsgrad bietet einen erheblichen Vorteil bei der nachgelagerten Verarbeitung aufgrund des Potenzials für einen geringeren Reagenzienverbrauch und Umweltvorteile bei der Reinigung des Materials

- Das aufbereitete Graphitkonzentrat wurde zur Bewertung durch einen Tier-1-Kunden versendet und wird vom Unternehmen auch für weitere Tests zu nachgelagerten Anwendungen im Rahmen des laufenden Qualifizierungsprogramms von NGX verwendet

- Bei der Optimierung des Fließbildes kamen die Vorteile des verwitterten Saprolith-Erzes von Malingunde zum Tragen, sodass ein Konzentrat mit einem außergewöhnlich hohen Reinheitsgrad produziert werden konnte, das sich gut für nachgelagerte Anwendungen eignet

NGX Limited (NGX oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der jüngsten Tests zur Optimierung des Fließbildes bekannt zu geben, die in einem branchenführenden Verarbeitungslabor in Australien erfolgten. Im Rahmen des Programms wurde das Graphitkonzentrat aus dem unternehmenseigenen Naturgraphitprojekt Malingunde in Malawi im Süden Afrikas erfolgreich zu einem hochgradigen Graphitkonzentrat aufbereitet. Dieses aufgewertete Konzentrat eignet sich bestens als Ausgangsmaterial für nachgelagerte Prozesse zur Herstellung von Anodenaktivmaterial für Lithium-Ionen-Batterien.

Peter Fox, Direktor bei NGX, sagt dazu:

"Wir sind mit den Ergebnissen des Konzentrataufbereitungsprogramms sehr zufrieden; insbesondere die effiziente Aufwertung des Konzentrats durch einfache Änderungen des Fließbildes stimmt uns sehr positiv. Angesichts eines aktuellen Richtwerts von 94 % TGC auf dem Markt sind die Kosteneffizienz und die Umweltvorteile der Produktion von Konzentrat mit einem Reinheitsgrad von 98 % TGC beträchtlich und stellen eine überzeugende Gelegenheit dar, die von den Branchenteilnehmern und den nachgelagerten Endverbrauchern wahrgenommen werden sollte. NGX freut sich darauf, die Aktionäre über aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der einem Tier-1-Anodenmaterialhersteller bereitgestellten Probe sowie die Fortschritte bei der unternehmenseigenen vertikal integrierten Entwicklung von Anodenmaterialien aus Erz (Ore to Anode Materials) zu informieren."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Fox

Direktor

Tel: +61 8 9322 6322

Sam Cordin

Executive

Tel: +61422 799 087

Das Ausgangskonzentrat für das Aufbereitungsprogramm stammt aus einem Pilotanlagenprogramm zur Erzverarbeitung im Umfang von 50 Tonnen, das von den früheren Eigentümern bei SGS Canada absolviert wurde und bei dem ein Konzentratgehalt von 93,9 % TGC erzielt werden konnte.

Ziel des von NGX in Auftrag gegebenen Programms war es, das Potenzial zur Verbesserung des Konzentratgehalts durch zusätzliche Aufbereitungs- und Flotationstests zu bewerten - zunächst im Labormaßstab, anschließend im Pilotmaßstab. Die Tests im Labormaßstab zeigten, dass das Konzentrat auf 97,1 bis 97,9 % TGC bei einer Ausbeute von mehr als 99 % aufgewertet werden konnte, was bedeutet, dass während des Aufwertungsprozesses nur minimale Graphitverluste auftraten.

Die Ergebnisse der Untersuchungen im Massen-Pilotmaßstab übertrafen jene der Tests im Labormaßstab und es konnte ein Konzentrat mit durchschnittlichen Konzentratgehalten von 97,2 bis 98,2 % TGC bei einer Ausbeute von über 99 % produziert werden. Erfreulicherweise bestätigte dies die Ergebnisse der Labortests und erhöht damit das Vertrauen in zukünftige Variabilitätstests im Labormaßstab.

Die Analyseergebnisse der jeweiligen Größenklassen des aufgewerteten Konzentrats (Tabelle 1) lieferten sehr hohe Gehalte für alle Größenklassen. Selbst Graphit mit einer Korngröße von weniger als 38 Mikrometer, dessen Aufbereitung schwierig sein kann, erreichte einen TGC-Gehalt von über 96 %.

Tabelle 1: Analyseergebnisse der jeweiligen Größenklassen des aufgewerteten Konzentrats Größenklassen (Mikrometer) TGC-Gehalt (%) +212 98,65 % +150 98,51 % +106 98,43 % +75 98,40 % +53 98,38 % +38 98,38 % -38 96,63 %

Abbildungen 1 und 2: Flotation im Pilotmaßstab in der Testanlage eines Dritten in Australien

Dieses Programm kam zu dem Schluss, dass das verwitterte Saprolith-Erz bei Malingunde zu einem hochgradigen Konzentrat aufgewertet werden kann, wodurch der Umfang der nachgelagerten Verarbeitung, die zur Erzielung von für den Einsatz in Batterien erforderlichen Gehalten notwendig ist, verringert wird. Zur weiteren Bewertung der potenziellen Vorteile hoher Konzentratgehalte hat NGX eine 100-kg-Probe der Größenklassen von -150 Mikrometer des aufgewerteten Konzentrats an einen Tier-1-Anodenhersteller zu Testzwecken überstellt.

NGX wird den Rest der Probe aus dem Aufbereitungsprogramm (ca. 155 kg) für seine interne vertikal integrierte Entwicklung von Anodenmaterialen aus Erz (Ore to Anode Materials) verwenden; die Ergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet. Die Daten aus diesen Untersuchungen werden zudem für weitere Optimierungsarbeiten eingesetzt und das Material wird auch für die Bereitstellung erster "A"-Proben für die Bewertung durch Kunden verwendet.

Erklärungen der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf metallurgische Downstream-Studien beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Surinder Ghag, PhD, B. Eng, MBA, M.Sc. zusammengestellt wurden, der ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM) ist. Dr. Ghag ist als Berater für NGX Limited tätig. Dr. Ghag verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Dr. Ghag erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "projiziert", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von NGX in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. NGX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Haftungsausschluss

In Bezug auf die Veröffentlichung von visuellen Informationen und Beschreibungen weist das Unternehmen darauf hin, dass die gezeigten Bilder nur zu allgemeinen Veranschaulichungszwecken dienen und dass die gezeigten Bilder, visuellen Methoden und die Schätzung der Mineralienhäufigkeit nicht als Ersatz für eine Laboranalyse gelten sollten und dass zur Bestimmung der Gehalte eine Laboranalyse erforderlich ist. Die visuellen Informationen geben auch keine Auskunft über Verunreinigungen oder gefährliche physikalische Eigenschaften, die für die Bewertung relevant sind.

Diese Mitteilung wurde vom Executive Director des Unternehmens, Matt Syme, zur Veröffentlichung freigegeben.

Link zur englischen Originalmeldung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02870631-6A1232950

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77219Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77219&tr=1



