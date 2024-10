Mit einem Kurssprung von knapp +5% ist die Sierra Madre-Aktie (WKN: A3CM97) am Mittwoch auf 0,65 CA$ und somit auf ein neues Jahreshoch geklettert. Was steckt hinter dem aktuellen Siegeszug? Und wie hoch kann es noch gehen? Update zur Produktion Mit einem Betriebs-Update zu den Aktivitäten im Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico hat am Mittwoch Sierra Madre seine Anteilseigner verzückt. Auch der Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...