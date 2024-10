Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schwellenländeranleihen in Lokalwährung (EMD LC) erzielten im Jahr 2023 eine hervorragende Rendite von 12,7 Prozent in US-Dollar, verloren jedoch in der ersten Jahreshälfte 2024 3,7 Prozent aufgrund des starken Dollars, sowie aufgrund von Sorgen über die Haushaltsdisziplin in Brasilien und möglicher negativer Effekte der Wahlen in Mexiko, so Carlos de Sousa, Stratege und Portfoliomanager bei Vontobel. ...

