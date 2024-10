Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 28. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Episkop, ein Collier mit Brosche, ein Landschaftsporträt von Wilhelm Degode, einen Diamantring, eine Bronzestatuette und einen Steiff-Löwen.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 29. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde, eine Tortenvitrine, Miniaturfußballschuhe, eine Leoparden-Porzellanfigur, ein Armband und eine Softeis-Tüte im XXL-Format.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 30. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzefigur, eine Knoten- und Angelhakentafel, Ohrstecker, einen Lederball zur WM 1978, zwei Kunstfliesen von Meissen und einen Diamantring.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 31. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Modezeitschriften-Sammelband, ein sechsteiliges Teeservice, ein Asterix-Schachspiel, ein Armband, eine Statuette und ein kinetisches Lichtobjekt.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 1. November 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband, ein Max-Liebermann-Buch, ein Reklameschild, eine Porzellan-Tukangruppe und einen Sessel des Passagierschiffs "Queen Elizabeth 2".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5893893