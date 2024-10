Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der Multi-Asset-Broker Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gfa24partners_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) ("Vantage") hat seine Erfolgssträhne mit einer weiteren prestigeträchtigen Auszeichnung ausgebaut: die Auszeichnung Bestes Forex-Affiliate-Programm bei den Global Brand Awards 2024.Diese jüngste Anerkennung ergänzt die beeindruckende Erfolgsbilanz des Unternehmens. Anfang dieses Jahres hat Vantage den begehrten Titel Bester CFD-Broker für das Jahr 2024 erhalten und damit seine Position als führendes Unternehmen in der CFD-Handelsbranche (Contract for Difference) gefestigt.Mit einem florierenden globalen Netzwerk von über 20.000 aktiven Affiliates und Introducing Brokern (IBs) ist Vantage für seine äußerst wettbewerbsfähigen und flexiblen Provisions- und Rabattstrukturen bekannt. Die Partnerplattformen des Unternehmens - CellXpert und Next-Gen IB Portal - bieten ein umfassendes Angebot an Bildungs- und Marketingressourcen, die es Affiliates und IBs ermöglichen, ihre Netzwerke zu erweitern und gleichzeitig ihren Kunden wichtige Unterstützung zu bieten.Diese Anerkennung ist nicht die erste für das Partnerschaftsprogramm von Vantage. Zu den bisherigen Auszeichnungen gehören der Preis "Bestes Introducing-Broker-Programm" und der Preis "Bestes Affiliate-Programm LATAM 2023" bei den International Business Magazine Awards. Vantage wurde außerdem vom Global Brands Magazine mit den Titeln "Bestes Forex-Affiliate-Programm, Global 2023" und "Bestes Affiliate-Programm, global 2023" ausgezeichnet, was sein Engagement für herausragende Leistungen unterstreicht.Marc Despallieres, Verantwortlicher für Strategie und Handel bei Vantage, sagte: "Wir freuen uns, dass wir bei den Global Brand Awards 2024 die Auszeichnung für das beste Forex-Affiliate-Programm erhalten haben. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement unseres Teams, unseren Partnern hervorragende Leistungen, beispiellosen Support und Mehrwert zu bieten.""Mit unserem Fokus auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit bleibt Vantage dem Ziel verpflichtet, Händlern und Affiliates gleichermaßen die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um sich mit Vertrauen und Erfolg auf den Finanzmärkten zu bewegen."Für weitere Informationen über Vantage Markets und sein preisgekröntes Forex-Affiliate-Programm besuchen Sie bitte partners.vantagemarkets.com.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gfa24partners_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/deo8830m) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527760/PR_Hero_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-erhalt-eine-weitere-auszeichnung-gewinner-des-besten-forex-affiliate-programms-bei-den-global-brand-awards-2024-302285669.htmlPressekontakt:Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100925187