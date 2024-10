Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_skyline_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) fühlt sich geehrt, seine Aufnahme in die Liste der Top 20 der ausgewählten Broker des renommierten Skyline Guide 2024 bekannt zu geben, der oft als der "Guide Michelin" für die Devisenbranche bezeichnet wird. Diese Anerkennung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Vantage Markets, Tradern ein vertrauenswürdiges, innovatives und nahtloses Tradingerlebnis zu bieten.Der Skyline Guide ist eine Initiative der Devisen-Informationsplattform WikiFX. Er legt die Messlatte für Forex-Broker hoch und nutzt einen strengen Auswahlprozess. Ein Gremium aus Devisenmarktexperten, erfahrenen Tradern und Branchenführern bewertet Broker auf der Grundlage der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, historischer Leistungen und ihrer Ausrichtung auf die Anforderungen von Tradern.In dieser Elite-Gruppe anerkannt zu werden, festigt nicht nur die Position von Vantage Markets als führender Broker, sondern würdigt auch die herausragenden Leistungen des Unternehmens bei der Bereitstellung erstklassiger Trading-Dienstleistungen. Für das nächste Jahr wird Vantage das Skyline-Zertifizierungszeichen auf seinem WikiFX-Brokerprofil anzeigen, um seine Glaubwürdigkeit und sein Engagement für Qualität in der Branche zu stärken."In den letzten 15 Jahren hat sich Vantage Markets kontinuierlich darauf konzentriert, Tradern eine unvergleichliche Handelsumgebung zu bieten", so Marc Despallieres, Leiter für Strategie und Trading bei Vantage. "Die Anerkennung durch den Skyline Guide ist ein Beweis für das Engagement und die Innovation, die wir anstreben. Sie spiegelt unser Bestreben wider, nicht nur die Anforderungen unserer Trader zu erfüllen, sondern auch einen Maßstab für die Qualität in der Branche zu setzen."Der Skyline Guide ist eine unverzichtbare Ressource für Trader und bietet glaubwürdige Einblicke, die eine fundierte Entscheidungsfindung auf dem umkämpften Devisenmarkt unterstützen. Der Skyline Guide legt den Schwerpunkt auf Regulierungsstandards, Marktleistung und Servicequalität und trägt so zu kontinuierlichen Verbesserungen in der gesamten Branche und zu einem gesunden Wettbewerb bei.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_skyline_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/deo8830m) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2524384/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-gehort-zu-den-top-20-brokern-des-skyline-guide-2024--dem-guide-michelin-der-devisenbranche-302285630.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100925185