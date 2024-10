Fürth (ots) -Inflationsraten steigen, Umsatzeinbußen sind keine Seltenheit mehr, erhebliche wirtschaftliche Unsicherheiten setzen Unternehmer zunehmend unter Druck - umso mehr rücken Maßnahmen zur Steigerung der Liquidität in den Fokus, um drohende finanzielle Engpässe abzuwenden und für langfristige Stabilität zu sorgen. Doch welche Strategien schaffen hierbei wirklich Abhilfe?Aktuell führen die inflationsbedingt allgemein sinkende Kaufkraft und gleichzeitig steigende Betriebskosten bei vielen Betrieben zu spürbaren Umsatzrückgängen: Besonders in Branchen wie der Automobilindustrie oder dem Einzelhandel sind massive Einschnitte zu verzeichnen - Großkonzerne reduzieren ihre Belegschaft und auch kleinere Unternehmen müssen umdenken. Der Druck, Liquiditätsengpässe zu überbrücken und die finanzielle Stabilität zu sichern, wird dabei täglich größer. Doch wie kann das gelingen, wenn die Unsicherheit auf den Märkten weiterhin anhält? "Eines ist sicher: Unternehmen, die jetzt nicht gegensteuern, riskieren ihre Existenz - schon in den nächsten Monaten könnte der Mangel an sofortigen Liquiditätsquellen zu vermehrten Insolvenzen führen", warnt Steuerberater David Kasper."Wer in dieser schwierigen Lage hingegen die richtigen Hebel betätigt, kann sich aber durchaus entscheidende Vorteile verschaffen", fügt er hinzu. "Eine umsichtige Finanzplanung, kombiniert mit einer gezielten Optimierung der Unternehmensstruktur, ist somit der Schlüssel zur finanziellen Stabilität." Seit 2021 ist David Kasper Geschäftsführer des Steuerbüros KASPER & KÖBERPartner, wo er unter dem Motto "Steuern steuern!" individuelle Steuerstrategien entwickelt, die auf die speziellen Bedürfnisse seiner Mandanten zugeschnitten sind. Dank seiner Expertise konnten bereits viele Menschen ihre Steuerlast bei gleichzeitiger Maximierung ihrer finanziellen Möglichkeiten erheblich reduzieren. Wie Unternehmen unter diesem Gesichtspunkt vor allem für zusätzliche Liquidität sorgen, verrät David Kasper von KASPER & KÖBERPartner anhand der folgenden Tipps.1. Umsatz steigern und auf Vertrieb konzentrierenZunächst ist eine gesteigerte Vertriebsaktivität eine der effektivsten Methoden, um den Umsatz zu erhöhen. Klingt zwar selbstverständlich, wird allerdings häufig vernachlässigt - Unternehmen sollten ihre Verkaufsprozesse daher gründlich analysieren und optimieren, indem sie neue Vertriebswege erschließen oder digitale Kanäle stärker nutzen. Zusätzlich können gezielte Schulungen des Vertriebsteams dabei helfen, für mehr finanziellen Spielraum zu sorgen.2. Preise für Produkte und Dienstleistungen bei Bedarf erhöhenPreisanpassungen sollten stets gut geplant und durch Marktanalysen gestützt werden. Dabei empfiehlt es sich, die Zahlungsbereitschaft der Kunden zu prüfen und die Preiserhöhungen behutsam umzusetzen. Dabei kann ein schrittweises Vorgehen helfen, Kundenvertrauen zu bewahren und gleichzeitig die Gewinnmarge zu verbessern.3. Effektives Forderungsmanagement einführenAuch ein strukturierter Umgang mit Forderungen verbessert die Liquidität erheblich. Unternehmen sollten offene Rechnungen regelmäßig überprüfen und ein systematisches Mahnwesen einführen, um den Zahlungseingang zu beschleunigen. Automatisierte Prozesse können dabei helfen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.4. Factoring als Option für sofortige LiquiditätFactoring bietet Unternehmen die Möglichkeit, ausstehende Forderungen sofort in Liquidität umzuwandeln: Durch den Verkauf dieser Ansprüche an ein Factoring-Unternehmen wird Kapital freigesetzt, ohne dass neue Schulden aufgenommen werden müssen. Somit kann eine solche Vorgehensweise vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine wertvolle Unterstützung sein.5. Alte Geräte und Inventar verkaufenNicht mehr benötigtes Inventar und alte Geräte binden Kapital und verursachen Lagerkosten. Durch den Verkauf all dieser Gegenstände lässt sich nicht nur Platz schaffen, sondern auch schnell zusätzliche Liquidität generieren. Dabei sollte der Wiederverkaufswert allerdings trotz potenzieller Geldnot stets realistisch eingeschätzt werden.6. Lagerbestände reduzierenHohe Lagerbestände binden ebenfalls Kapital und führen zu unnötigen Lagerkosten. So schafft eine Reduzierung überschüssiger Bestände Liquidität und verbessert die Effizienz im Unternehmen. Zudem ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung schnellere Reaktionszeiten und einen geringeren Ressourcenverbrauch.7. Unnötige Kosten identifizieren und reduzierenDarüber hinaus sind auch regelmäßige Überprüfungen der Betriebskosten entscheidend, um Einsparpotenziale zu erkennen. Dabei gilt es, alle laufenden Verträge und Abonnements auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und überflüssige Ausgaben zu eliminieren. Durch effiziente Ressourcennutzung können die allgemeinen und laufenden Kosten schließlich langfristig gesenkt werden.8. Darlehen, Finanzierungen und Leasing nutzenDarlehen und Finanzierungen bieten eine flexible Möglichkeit, Investitionen zu tätigen, ohne sofort hohe Kosten tragen zu müssen - und können somit je nach Situation eine spannende Lösung für Unternehmen sein. Ebenso kann das Leasing von Geräten oder Fahrzeugen zur Liquiditätssteigerung beitragen, da die Kapitalbindung dadurch geringer ausfällt und Unternehmen einfacher zahlungsfähig bleiben.9. Zahlungsziele verlängern oder Kreditkarten nutzenBesonders wenn es darum geht, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken, bieten sich zudem die Verlängerung von Zahlungszielen oder die Nutzung von Kreditkarten an. Diese Maßnahmen verschaffen Unternehmen mehr finanziellen Spielraum und sichern damit ihre wirtschaftliche Stabilität.10. Steuervorauszahlungen anpassenUnternehmen können ihre Liquidität übrigens auch verbessern, indem sie die Höhe ihrer Steuervorauszahlungen anpassen: So ist es bei sinkendem Gewinn durchaus möglich, eine Reduzierung der Vorauszahlungen zu beantragen. Dies sollte allerdings stets in enger Absprache mit einem Steuerberater erfolgen, um alle rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen.Bonus-Tipp: Firmenstruktur zur Steuersenkung optimierenZuletzt verspricht auch die Wahl der optimalen Firmenstruktur erhebliche Steuervorteile. Demnach führt eine entsprechende Umstrukturierung in vielen Fällen zu einer günstigeren Steuerlast - und damit automatisch zu höherer Liquidität. Unternehmen sollten ihre Rechtsform deshalb regelmäßig überprüfen und sie gegebenenfalls anpassen, um wirtschaftliche Entlastungen zu realisieren und ihre finanzielle Handlungsfähigkeit damit zu maximieren.