Biberach (ots) -- Auftrag zur elektrischen Montage eines Umspannwerks für einen geplantenElektrolichtbogenofen- Neues Verfahren ermöglicht Transformation zu dekarbonisierter Stahlproduktion- EQOS Energie spielt Stärken in Montageplanung und Detail Engineering aus24. Oktober 2024 - Verantwortungsvolle Aufgabe für EQOS Energie bei einem Großprojekt mit dem Fokus auf Dekarbonisierung: Im Auftrag von Primetals Technologies, einem weltweit führenden Anbieter metallurgischer Anlagenlösungen, verantwortet das Profit Center Umspannwerke/HS Deutschland Süd von EQOS Energie für die Saarstahl AG die elektrische Montage des Umspannwerks zur Versorgung eines am Standort Völklingen entstehenden Elektrolichtbogenofens (EAF). Dieses innovative Verfahren ermöglicht künftig die Produktion von CO2-neutral erzeugtem Stahl mithilfe von Strom anstatt der Verfeuerung von Kohle.Uwe Trampnau, Geschäftsführer für Energietechnik bei EQOS Energie: "Das Vorhaben trägt durch sein enormes Potenzial zur Reduktion von CO2-Emissionen massiv zur Energiewende und damit zum Schutz des Klimas bei. Wir sind stolz, dass EQOS Energie mit seiner besonderen Kompetenz bei der Entwicklung komplexer Projekte zum Erreichen dieses Meilensteins für nachhaltiges Wirtschaften beitragen wird."Eine Steckdose für den LichtbogenofenDas von EQOS Energie montierte Umspannwerk dient ausschließlich der Energieversorgung des EAF. Dort erzeugen Elektroden einen elektrischen Lichtbogen, dessen enorme Hitzeentwicklung das Metall zum Schmelzen bringt. Während dieses Prozesses fließen immense Mengen an Energie, die zum Lichtbogenofen geleitet werden müssen. "Der enorme Energiebedarf kann nicht dauerhaft aus dem Netz bezogen werden", erläutert Markus Klein, Leiter des Profit Centers Umspannwerke/HS Deutschland Süd bei EQOS Energie. "Er wird stattdessen gepulst, also für Millisekunden ein- und wieder ausgeschaltet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Umspannwerk als Hochspannungsanschluss für den Lichtbogenofen dient."Das EQOS Energie-Team ist für die Montageplanung aller Energiekomponenten und Kabeltrassen zuständig. Montiert werden eine gasisolierte Schaltanlage (110 kV), zwei Mittelspannungsanlagen (35 kV, 10 kV), drei Trafos 110/35 kV, ein Trafo 110/10 kV, sowie zwei E-Spulen (110 kV bzw. 35 kV). Dazu kommen noch Kabelzug und Endverschlussmontage (110 kV, 35 kV, 10 kV).Von der Entwurfsplanung zur UmsetzungEQOS Energie übernimmt zudem wichtige Planungsfunktionen im Bereich des Montage Engineerings für das Gesamtprojekt. So liefert EQOS Energie etwa wichtigen Input hinsichtlich der Ausgestaltung des von Saarstahl zu errichtenden viergeschossigen Gebäudes, in dem das Umspannwerk Platz finden wird. Das besondere Know-how der EQOS Energie-ExpertInnen im Detail Engineering trägt maßgeblich zur Entwicklung ausführungsreifer Unterlagen bei. So können Leistungsinhalte während der Planungsphase noch einmal angepasst und optimiert werden.Der Baustart in Völklingen wird gegen Ende des zweiten Quartals 2025 erfolgen, die Fertigstellung ist für Sommer 2026 geplant. Dann wird die traditionsreiche saarländische Stahlindustrie, der größte Arbeitgeber des Bundeslandes, auf dem Weg der Transformation in die Klimaneutralität einen großen Schritt weiter sein.###Über EQOSAls Qualitätsführer und mit dem begehrtesten Team in unserer Branche sichern wir für unsere KundInnen den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur für Energie, Telekommunikation und Schienenverkehr. Somit tragen wir zum Ziel der Klimaneutralität und dem nachhaltigen Wohlstand einer modernen Gesellschaft bei. Tag für Tag arbeiten knapp 1.700 EQOS-MitarbeiterInnen an über 40 Standorten in fünf Ländern aktiv daran mit. Ihre Expertise erstreckt sich dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom Engineering über die Montage bis zur Wartung. EQOS im Internet: www.eqos-gruppe.com. Aktuelle EQOS-Nachrichten: https://eqos-gruppe.com/pressemitteilung/EQOS. Ready for the future.Über Primetals TechnologiesPrimetals Technologies, Limited, mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein technologischer Pionier und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, Anlagenbau und Lifecycle-Services für die Metallindustrie. Das komplette Technologie-, Produkt- und Leistungsportfolio des Unternehmens umfasst ganzheitliche Lösungen für Elektrik, Automatisierung, Digitalisierung und Umwelttechnik und deckt sämtliche Schritte der Wertschöpfungskette in der Eisen- und Stahlproduktion - vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt - sowie modernste Walzwerkslösungen für NE-Metalle ab. Primetals Technologies ist ein Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries Group und beschäftigt weltweit etwa 7.000 Mitarbeiter. Wenn Sie mehr über Primetals Technologies erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.primetals.com.