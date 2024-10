Köln (ots) -Mit einem zum Vorjahr gestiegenen Spendenergebnis von 1.162 Tonnen Lebensmitteln schließen REWE und nahkauf die traditionelle Aktion "Gemeinsam Teller füllen" ab. Die Märkte hatten bundesweit zwei Wochen lang Kundinnen und Kunden dazu aufgerufen, sechs ausgewählte Artikel der Tafel in ihrer Kommune zu spenden. REWE selbst legte Lebensmittel im Wert von 200.000 Euro drauf. Die kommen nun armutsbetroffenen Menschen in Deutschland zugute. Denn die Unterstützung wird dringend gebraucht."Die Situation bei den Tafeln ist nach wie vor sehr angespannt. Die Nachfrage ist so hoch, dass die Lebensmittelspenden nicht mehr für alle reichen, die die Unterstützung der Tafeln anfragen, es gibt Aufnahmestopps und Wartelisten. Umso wichtiger sind Maßnahmen wie die REWE-Tafeltüten-Aktion. Sie bieten ganz unkompliziert direkte Hilfe mit lang haltbaren Lebensmitteln für Menschen, denen es am Nötigsten fehlt. Wir bedanken uns herzlich bei den Kundinnen und Kunden von REWE und nahkauf sowie bei der REWE Group für diese wichtige Unterstützung", sagt Andreas Steppuhn, Vorsitzender Tafel Deutschland e.V."Das Spendenergebnis ist für mich Beleg dafür, dass Solidarität und Mitmenschlichkeit Werte unserer Gesellschaft sind, die weiterhin gelebt werden - auch in Zeiten wachsender Polarisierung", sagt REWE Group-Vorstand Peter Maly. "Die Tafeln im Land stehen vor großen Herausforderungen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir unserem langjährigen Partner beistehen und unseren Teil dazu beitragen möchten, dass ihm die Bewältigung der Zukunftsaufgaben gelingt."Im Zeitraum der Aktion stellten Marktmitarbeitende Papiertüten mit lang haltbaren Lebensmitteln bereit, die Kundinnen und Kunden kaufen und an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben konnten. Alternativ gab es die Möglichkeit, eine Tafel-Spendenkarte im Wert von jeweils 5 Euro an der Kasse in eine Spendenbox zu werfen. Die über das Kassensystem automatisch erfassten Spenden wurden zum Ende der Aktionswochen in die entsprechenden Lebensmittelmengen umgerechnet.Seit gut 30 Jahren gibt es die Tafeln - und REWE gehört seitdem zu ihren frühesten und größten Unterstützern. 2011 initiierte REWE erstmals eine zusätzliche Spendenaktion für die Tafeln. Das seitdem jährlich fortgeführte Engagement ergänzt die permanenten Abgaben von Lebensmitteln durch Märkte und Läger, die nicht mehr verkauft, aber unbedenklich verzehrt werden können. Weitere Informationen auf www.rewe.de/tafel.Über REWEMit einem Umsatz von 30,6 Mrd. Euro (2023), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/5893968