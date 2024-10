Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen eine ZinsFix Plus-Anleihe (ISIN DE000DQ3X2J1/ WKN DQ3X2J) der DZ BANK auf den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) als einen Kandidaten für das "Zertifikat des Jahres" vor.Auch das EURO STOXX 50 ZinsFix Plus von der DZ BANK beziehe sich auf den Leitindex der Eurozone. Doch hier endeten die Gemeinsamkeiten mit dem Top-Zertifikat (ISIN DE000HVB8KQ1/ WKN HVB8KQ) von UniCredit. Laufende sichere Zinszahlungen von 2,0 Prozent jedes Jahr und am Ende eine zusätzliche Abschlusszahlung von bis zu 23 Prozent zeichneten das Produkt aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...