Wien/Dortmund (ots) -Materna Radar Cyber Security (MRCS) gehört laut MSSP Alert, einem Medium der CyberRisk Alliance, zu den Top 250 MSSPs für 2024 und schneidet in der Liste als bestes DACH-Unternehmen ab. Das achte jährliche Ranking zeigt führende MSSP-, MDR- und MSP-Sicherheitsunternehmen.Die Preisträger der Top 250 MSSPs für 2024 wurden am 15. Oktober auf MSSP Alert bekannt gegeben. Die MSSP Top 250-Liste wird zum ersten Mal bei einer Live-Veranstaltung von MSSP Alert enthüllt. Die ausgezeichneten Unternehmen werden auch auf einer Abendparty im Rahmen von MSSP Alert Live gefeiert.Philipp Kleinmanns, Geschäftsführer von Materna Radar Cyber Security, erklärt die Bedeutung der Auszeichnung:"Wir freuen uns darüber, erneut in der Liste der Top Managed Security Service Provider von MSSP Alert aufgenommen zu werden und dabei als Nummer 1 unter den DACH-Unternehmen zu bestehen. Mit über 13 Jahren Erfahrung im Bereich Managed Detection & Response sind wir ein zuverlässiger Partner für regulierte Branchen in Deutschland und Europa. Bei Materna Radar Cyber Security bekämpfen wir KI-gesteuerte Cyber-Bedrohungen mit KI-gestützten Lösungen, unterstützt von der Expertise unserer SOC-Analystinnen und Analysten, und tragen so zur Cyber-Resilienz Europas bei.""MSSP Alert und CyberRisk Alliance gratulieren Materna Radar Cyber Security zu dieser Auszeichnung", sagt Jessica C. Davis, Redaktionsleiterin von MSSP Alert, einem Medium der CyberRisk Alliance. "Die Top 250 MSSPs sind eine Gruppe an Elite-Anbietern von Cybersicherheitsdiensten, die die Marktanforderungen klar übertreffen. Die Mitglieder dieser Liste sind die Besten der Besten."Die Top 250 MSSPs-Liste und der Forschungsbericht von MSSP Alert werden von Jessica C. Davis, Redaktionsleiterin von MSSP Alert und ChannelE2E, betreut. MSSP Alert wird den vollständigen Forschungsbericht, der mit der MSSP 250-Liste einhergeht, am 18. November veröffentlichen. Die Forschungsergebnisse werden in einem speziellen Webcast diskutiert.Die vollständige Liste ist hier verfügbar: https://www.msspalert.com/top-250Über Materna Radar Cyber SecurityMaterna Radar Cyber Security vereint die zukunftsorientierten Lösungen der Materna Gruppe unter einem Dach mit dem Ziel, die Cyber-Resilienz moderner Organisationen zu stärken. Die Lösungen umfassen ganzheitliche Beratungsleistungen sowie aus Europa heraus betriebene Security Operations Services und Lösungen. Abgerundet wird das Portfolio durch ergänzende Sicherheitsprodukte aus der Unternehmensgruppe.Über CyberRisk AllianceDie CyberRisk Alliance bietet Business Intelligence, die dem Ökosystem der Cybersicherheit hilft, sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen, Karrieren zu beschleunigen und intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Durch vertrauenswürdige Informationsmarken, Expertennetzwerk und mehr als 250 innovativen jährlichen Veranstaltungen werden umsetzbare Einblicke in die Cybersicherheit geboten, welche als leistungsstarke Erweiterung der Cybersecurity-Marketingteams fungieren. Zu den Marken gehören SCWorld, die Official Cybersecurity Summits, Security Weekly, InfoSec World, Identiverse, CyberRisk Collaborative, ChannelE2E, MSSP Alert, LaunchTech Communications und TECHEXPO Top Secret.Pressekontakt:Martin KomarekHead of Corporate CommunicationsMaterna Radar Cyber SecurityZieglergasse 6, 1070 Wien, Österreichnews@radarcs.comOriginal-Content von: RadarServices Smart IT-Security GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116453/5894013